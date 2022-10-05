ممثلة أميركا بالأمم المتحدة تؤكد لـ«باتيلي» دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة توماس غرينفيلد، دعم بلادها لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، أمس الثلاثاء، حسب تغريدة على حسابها في موقع «تويتر».

وقالت غرينفيلد: «من دواعي سروري أن ألتقي عبدالله باتيلي خلال توليه ولايته لدفع العملية السياسية والاستقرار في ليبيا».

- جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد

- خلال لقاء باتيلي.. مندوب مصر لدى الأمم المتحدة يؤكد دور البعثة الأممية المحوري

- ألمانيا تجدد دعم باتيلي ومهمته في ليبيا

حضر اللقاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والسفير الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وكتب نورلاند، على حسابه بـ«تويتر»، إن الولايات المتحدة «تقدم الدعم الكامل لباتيلي خلال توليه مهام منصبه».