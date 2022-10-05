«أجوكو»: عودة الإنتاج من بئر في حقل الحمادة النفطي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» عودة الإنتاج من البئر «V31» في المحطة التاسعة بحقل الحمادة النفطي.

وتسبب نقص قطع الغيار في عدم إجراء صيانة للبئر المعطلة طيلة الفترة الماضية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وأشادت الشركة بجهود المهندسين والفنيين بقيم الميكانيكا في إتمام صيانة المضخات السطحية بالبئر.

كما لفت البيان إلى استمرار معاناة الشركة من «النقص الشديد في قطع الغيار» نتيجة تأخر الميزانيات.