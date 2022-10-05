السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر صرف الدولار بفارق إلى 4.97 دينار مقابل 4.99 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع اليورو إلى 4.96 دينار من 4.92 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.69 دينار مقابل 5.67 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وثبتت أسعار الريال السعودي والدينار التونسي عند 1.32 دينار، و1.53 دينار، وتراجع الدرهم الإماراتي إلى 1.35 دينار مقابل 1.36 دينار أمس.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.26 دينار، وهبط سعر اليوان الصيني إلى 0.69 دينار مقابل 0.70 دينار أمس.