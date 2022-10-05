حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 5 أكتوبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء خريفية شمالا، مع سقوط أمطار متفرقة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و34 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع سقوط أمطار متفرقة، خصوصا على المناطق من الخمس حتى سرت، وبعض مناطق الدواخل، والرياح شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على الجفرة والحمادة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.