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ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل منذ 10 سنوات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 08:56 صباحا
ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل منذ 10 سنوات في طرابلس
متهم بارتكاب جريمة قتل في الحي الصناعي بطرابلس، 4 أكتوبر 2022، (مديرية أمن طرابلس)
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ضبط مركز شرطة الحي الصناعي في طرابلس متهما على ذمة قضية قتل وقعت منذ نحو عشر سنوات.

ووقعت الجريمة في 19 أكتوبر من العام 2012، حيث أقدم المتهم على إطلاق النار على ابن أخته وعدد من أصدقائه، بعدما ظن أنهم سرقوا منزله، ما أسفر عن وفاة قريبه وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وبعد فراره طيلة هذه المدة، تمكن أفراد مركز شرطة الحي الصناعي من إيقافه، واتخاذ الإجراءات القانونية معه، ثم إحالته إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

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