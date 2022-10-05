شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: القتل خارج نطاق القانون.. انتهاك الحقوق وتخاذل السلطات

القاهرة - بوابة الوسط

فتحت الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الثلاثاء، نقاشاً عمليات القتل خارج نطاق القانون، متطرقة إلى الأسباب التي قادت لذلك، والنتائج المترتبة عليها، خاصة في ظل رصد عدة جرائم في مناطق متفرقة من البلاد.

مقتل 487 شخصا بين يناير 2020 ومارس 2022

ورصد تقرير الشبكة الليبية لمناهظة التعذيب تورط جهات عديدة ومجموعات مسلحة بكافة مناطق البلاد، في جرائم قتل خارج نطاق القانون، والتي تشمل القصف العشوائي على المواقع السكانية، والإعدام في مراكز الاحتجاز، وجثث جرى العثور عليها في مواقع النفيات، حيث قتل 487 شخصا بين يناير 2020 ومارس 2022، من بينها 11 جثة عثر عليها في مقابر ترهونة.

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- شاهد.. «هنا ليبيا» يرصد أسباب تزايد جرائم القتل وكيفية ردعها

وخلال الفترة الماضية رصدت تقارير دولية تزايد جرائم القتل في المدن الليبية، وهو ما أرجعه مراقبون إلى عدم التعامل بحزم مع مرتكبي تلك الجرائم، مع وجود 20 مليون قطعة سلاح منتشرة في ليبيا خارج الإطار الرسمي.

انتشار السلاح

ويفيد مؤشر الجريمة العالمية بأن ليبيا تأتي في المركز الأول في شمال أفريقيا، مع انتشار السلاح، بما يصل إلى ثلاث قطع لكل شخص، والذي أدى إلى وقوع 137 حالة قتل خلال خمسة أشهر، بحسب إحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة.

وفتح البرنامج نقاشا حول هذه القضية مع كل من: نائب المدير التنفيذي لمنظمة العدالة للجميع رمضان العمامي، ورئيس المنظمة الليبية لحقوق الإنسان حنان الشريف، والمستشار القانوني بوعجيلة العلاقي.