شاهد في «وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟

القاهرة - بوابة الوسط

فتحت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء، نقاشا حول تبعات توقيع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مذكرة تفاهم مع تركيا في مجال النفط والغاز، وهي الخطوة التي أثارت ردود فعل منددة، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي.

ووقعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس أمس الإثنين ثلاث مذكرات تفاهم جديدة مع تركيا في مجالات الطاقة والتعاون والتدريب العسكري والإعلام، وذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى ضم وزراء الدفاع والخارجية والطاقة ومستشار الأمن القومي ورئيس الأركان ورئيس دائرة الاتصالات الرئاسية.

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تنديد محلي ودولي

لكن تلك الخطوة، وجدت معارضة وتنديد على الصعيد المحلي، خاصة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة المكلف من المجلس فتحي باشاغا، اللذين تحدثا عن عدم أحقية حكومة الوحدة في توقيع مثل هذه الاتفاقات بموجب خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في نوفمبر 2020.

الموقف نفسه عبّرت عنه مصر واليونان وقبرص، بالإضافة إلى تأكيد الاتحاد الأوروبي استمرار موقفه المعارض لمذكرة التفاهم الموقعة بين طرابلس وأنقرة في العام 2019، مطالبًا بتوضيحات بشأن الاتفاقية الجديدة، وفق ما أعلنه الناطق باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو مساء أمس الإثنين.

وفي محاولة لقراءة تداعيات التوقيع على مذكرة التفاهم، انضم للحلقة النقاشية كل من: أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية الهادي شلوف والمحلل السياسي التركي فراس أوغلو، ورئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات محمد الشريف.