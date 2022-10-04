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مبعوث ألمانيا: نسعى مع الشركاء الإقليميين لتهيئة الوضع لإجراء الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 11:16 مساء
مبعوث ألمانيا: نسعى مع الشركاء الإقليميين لتهيئة الوضع لإجراء الانتخابات في ليبيا
المجلس الرئاسي يستقبل المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 (المجلس الرئاسي)
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قال المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك، إن بلاده تسعى مع شركائها الإقليمين لتحقيق الاستقرار في البلاد وتعزيز الأمن، من أجل تهيئة الوضع، استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائبين بالمجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني، بحضور السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

- المنقوش تبحث مع المبعوث الألماني إمكانية عقد مؤتمر «برلين 3»
- الدبيبة يطلع المبعوث الألماني على رؤيته للقاعدة الدستورية ويطالب بإشراك ليبيا في الاجتماعات الدولية

وتناول اللقاء، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، ومشروع المصالحة الوطنية والخروج من الانسداد السياسي والوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وثمن المنفي دور ألمانيا الإيجابي تجاه ليبيا، خاصةً من خلال مساعيها في مساري برلين (2،1)، لإيجاد حل للأزمة الليبية، والخروج بتوافق يمهد الطريق لحالة الاستقرار في البلاد.

لقاءات معبوث ألمانيا في طرابلس
وفي وقت سابق اليوم، التقى المبعوث الألماني رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي أطلعه على رؤيته للقاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، مطالبًا بضرورة إشراك ليبيا في أي اجتماعات دولية خاصة بالأزمة.

كما ناقش المسؤول الألماني خلال لقاء مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، إمكانية عقد مؤتمر «برلين 3».

ووصل السفير كريستيان بوك إلى العاصمة طرابلس أمس الإثنين في أول زيارة له بعد تكليفه بمهمة المبعوث الخاص إلى ليبيا من قبل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعدما كان مديرًا لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة خلال الفترة بعد إنتهاء مهمته كسفير لألمانيا في ليبيا.

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