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وزير الدفاع اليوناني السابق: لن تفسد أي دولة علاقتها مع تركيا من أجلنا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 10:16 مساء
وزير الدفاع اليوناني السابق: لن تفسد أي دولة علاقتها مع تركيا من أجلنا
وزير الدفاع اليوناني السابق، إيفانجيلوس أبوستولاكيس (أرشيفية: الإنرتنت)
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قال وزير الدفاع اليوناني السابق، إيفانجيلوس أبوستولاكيس، إنه لا يوجد أي طرف سيفسد علاقاته مع تركيا من أجل اليونان.

وكان أبوستولاكيس، قد شغل منصبي وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للجيش في عهد حكومة حزب سيريزا اليوناني.

أبوستولاكيس: اليونان ستبقى على الأرجح وحيدة
وأكد المسؤول السابق، في تصريح لقناة «Mega» اليونانية، أن اليونان ستبقى على الأرجح وحيدة في التوتر الذي تشهده حاليًا مع تركيا حول شرق البحر الأبيض المتوسط، متابعًا: «ليس من الوارد أن يفسد أي طرف علاقاته أو ينخرط في صراع مع تركيا بسبب قضيتنا».

ورأى أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، سيبقى في المنطقة ما دام بحاجة إلى ذلك، من أجل الحصول على ما يريد، مشيرًا إلى أن الضغوط القادمة من بلدان أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، خفيفة في الوقت الراهن.

الذهاب إلى مفاوضات
واعتبر أبوستولاكيس أن أي صراع محتمل في المنطقة لن يكون متوافقًا مع مصالح تركيا واليونان، متابعًا: «أنقرة تريد جذب اليونان إلى طاولة المفاوضات حول جميع القضايا الثنائية».

والإثنين، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى عقد اجتماع تحضره كافة دول البحر المتوسط، لإيجاد صيغة مقبولة تحمي حقوق الجميع في المنطقة، مؤكدًا أن بلاده «لا طمع لها بحقوق وأراضٍ وبحار أو بالمصالح الشرعية لأي جهة كانت».

وأمس الإثنين، أكد وزيرا خارجية مصر واليونان، أن «حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم»، وذلك في تعليق على توقيع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مذكرة تفاهم مع تركيا في مجال النفط والغاز.

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