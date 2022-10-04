Atwasat

صوان ينتقد توقيع تركيا مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة الوحدة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 08:43 مساء
صوان ينتقد توقيع تركيا مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة الوحدة الوطنية
محمد صوان خلال مقابلة سابقة مع «الوسط tv»، الخميس 18 نوفمبر 2021 (بوابة الوسط)
alwasat radio

انتقد رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، توقيع تركيا مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة للتعاون في مجالات الطاقة واستكشاف وإنتاج النفط والغاز، بسبب «التوقيت السياسي» وحالة الانقسام الراهن التي تشهدها ليبيا.

واعتبر صوان «أنه من غير الملائم توقيع أي اتفاقية في هذا الظرف من الانقسام» لأن «ذلك ليس في مصلحة البلدين، بل إنه يعمق الانقسام الداخلي ويزيد من رفض الطرف الآخر لتركيا بعد أن بذلت جهودًا طيبة والتمسنا منها انفتاحًا أكبر في علاقاتها مع كل الأطراف في ليبيا».

صوان يتطلع لوساطة تركية في الأزمة الليبية
ويرى صوان، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء ونشره عبر حسابه الشخصي وصفحة الحزب الديمقراطي على «فيسبوك»، أن هذه الخطوة ستظهر تركيا «منحازة إلى طرف على حساب الآخر، في الوقت الذي نرجو أن تلعب فيه تركيا مع كل الشركاء الدوليين دور الوسيط في هذه الأزمة» الليبية.

- الاتحاد الأوروبي: الاتفاقية الليبية التركية تنتهك حقوق الدول الأخرى
- مصر واليونان: «حكومة الوحدة» لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية
- عقيلة صالح: أي اتفاقية توقعها حكومة الدبيبة لن تكون ملزمة للدولة

وقال صوان «إن التوقيت السياسي الذي يشهد انقسامًا كبيرًا نتج عنه حكومتان وأجسام أخرى منقسمة على نفسها ولكل طرف داعموه ومؤيدوه» لا يسمح بمثل هذه الخطوة، في إشارة إلى الوضع الراهن بعد تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

صوان: حكومة الوحدة الوطنية تفرض نفسها كأمر واقع في طرابلس
ولفت صوان إلى أن حكومة الوحدة الوطنية «تفرض نفسها كأمر واقع في طرابلس» بعدما «انتهت ولايتها بحسب اتفاق جنيف والذي لا يجيز لها توقيع أية اتفاقات، وأخرى منتخبة من البرلمان في الوسط والجنوب والشرق».

وأوضح صوان أن موقفه يأتي من منطلق حرصه «على أن تنجح هذه الاتفاقات وتأخذ طريقها للتنفيذ على أرض الواقع ولا تكون محل رفض أو اعتراض» من أي طرف، معربًا عن تقديره لدور تركيا في الملف الليبي، مؤكدًا أن «كل مجالات التعاون الأمنية والسياسية والاقتصادية مفتوحة (أمام تركيا) ومرحب بها كغيرها من الدول الفاعلة في الملف الليبي».

ووقعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس أمس الإثنين ثلاث مذكرات تفاهم جديدة مع تركيا في مجالات الطاقة والتعاون والتدريب العسكري والإعلام، وذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى ضم وزراء الدفاع والخارجية والطاقة ومستشار الأمن القومي ورئيس الأركان ورئيس دائرة الاتصالات الرئاسية.

معارضة محلية ودولية لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين حكومة الوحدة وتركيا
وأعلن كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة المكلف من المجلس فتحي باشاغا انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية وعدم أحقيتها في توقيع مثل هذه الاتفاقات بموجب خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في نوفمبر 2020.

وأيد موقف صالح وباشاغا كل من مصر واليونان وقبرص، فيما أكد الاتحاد الأوروبي استمرار موقفه المعارض لمذكرة التفاهم الموقعة بين طرابلس وأنقرة في العام 2019، مطالبًا بتوضيحات بشأن الاتفاقية الجديدة، وفق ما أعلنه الناطق باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو مساء أمس الإثنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: تريليون ونصف دولار خسائر ليبيا من ساستها .. الأسباب والمخارج

«وسط الخبر»: تريليون ونصف دولار خسائر ليبيا من ساستها .. الأسباب والمخارج
وزارة الداخلية تناقش إجراءات فتح وتأمين سفارة كوريا الجنوبية في طرابلس

وزارة الداخلية تناقش إجراءات فتح وتأمين سفارة كوريا الجنوبية في طرابلس
كاركاتير حليم - «باندات» السلطة في ليبيا

كاركاتير حليم - «باندات» السلطة في ليبيا
عبدالمطلب لـ«بوابة الوسط»: بطولة ليبيا للترايثلون في مصراتة كانت ناجحة رغم غياب الدعم

عبدالمطلب لـ«بوابة الوسط»: بطولة ليبيا للترايثلون في مصراتة كانت ناجحة رغم غياب ...
عائدات النفط في ليبيا «نقمة» على التنمية: إنفاق دون خطط وتعاقدات جديدة في وجود عقود سابقة

عائدات النفط في ليبيا «نقمة» على التنمية: إنفاق دون خطط وتعاقدات جديدة في وجود ...
الولايات الليبية المتحدة: ليبيا بين القبلية والفدرالية

الولايات الليبية المتحدة: ليبيا بين القبلية والفدرالية
ليبيا مشهد مكرر في سيناريو الحل اللاحل

ليبيا مشهد مكرر في سيناريو الحل اللاحل
بفضل «التشابك الكمي».. نوبل الفيزياء تذهب إلى ثلاثة علماء تخطوا السبعين

بفضل «التشابك الكمي».. نوبل الفيزياء تذهب إلى ثلاثة علماء تخطوا السبعين
وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 200 ألف شخص انضموا للجيش خلال أسبوعين

وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 200 ألف شخص انضموا للجيش خلال أسبوعين
خبير مصرفي: تعديل «المركزي» بالبيضاء سعر الصرف يخفض الأسعار بنسبة 15%

خبير مصرفي: تعديل «المركزي» بالبيضاء سعر الصرف يخفض الأسعار بنسبة 15%
عقرة مدينة عراقية نبذت الإسمنت في عمارتها

عقرة مدينة عراقية نبذت الإسمنت في عمارتها
عطية الفيتوري: تغيير سعر الصرف لا يعالج التضخم

عطية الفيتوري: تغيير سعر الصرف لا يعالج التضخم
3 اقتحامات جديدة لمصارف في لبنان

3 اقتحامات جديدة لمصارف في لبنان
ترامب يتقدم بشكوى ضد «سي إن إن» بتهمة التشهير ويطالب بتعويض 475 مليون دولار

ترامب يتقدم بشكوى ضد «سي إن إن» بتهمة التشهير ويطالب بتعويض 475 مليون دولار
باشاغا: تعديل «مركزي البيضاء» سعر الدينار يسهم في تخفيض أسعار السلع

باشاغا: تعديل «مركزي البيضاء» سعر الدينار يسهم في تخفيض أسعار السلع
السعودية تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في 2029

السعودية تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في 2029
رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان

رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان
شاهد «في التسعين».. كيف تكون مشاركة ليبيا في بطولة «الشان» وموعد انطلاق الدوري

شاهد «في التسعين».. كيف تكون مشاركة ليبيا في بطولة «الشان» وموعد انطلاق الدوري
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أهالي بني وليد يستعدون للاحتفال بذكرى المولد النبوي
أهالي بني وليد يستعدون للاحتفال بذكرى المولد النبوي
شاهد في «هنا ليبيا»: برنامج تدريبي لدعم الديمقراطية بالجنوب
شاهد في «هنا ليبيا»: برنامج تدريبي لدعم الديمقراطية بالجنوب
شاهد في «اقتصاد بلس»: مرضى الأورام ضحية العبث الإداري
شاهد في «اقتصاد بلس»: مرضى الأورام ضحية العبث الإداري
صوان ينتقد توقيع تركيا مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة الوحدة الوطنية
صوان ينتقد توقيع تركيا مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة الوحدة الوطنية
الدبيبة يطلع المبعوث الألماني على رؤيته للقاعدة الدستورية ويطالب بإشراك ليبيا في الاجتماعات الدولية
الدبيبة يطلع المبعوث الألماني على رؤيته للقاعدة الدستورية ويطالب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 ......
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما (صور)
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما ......
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية...
المزيد
شكشك يؤكد على دور وزارة العدل في متابعة القضايا المرفوعة ضد ليبيا بالخارج
شكشك يؤكد على دور وزارة العدل في متابعة القضايا المرفوعة ضد ......
وزير الدفاع اليوناني السابق: لن تفسد أي دولة علاقتها مع تركيا من أجلنا
وزير الدفاع اليوناني السابق: لن تفسد أي دولة علاقتها مع ......
الدبيبة يوجه بسرعة إعداد مقترح لإنشاء المجلس الوطني للمرأة الليبية
الدبيبة يوجه بسرعة إعداد مقترح لإنشاء المجلس الوطني للمرأة ......
الدبيبة يطلع المبعوث الألماني على رؤيته للقاعدة الدستورية ويطالب بإشراك ليبيا في الاجتماعات الدولية
الدبيبة يطلع المبعوث الألماني على رؤيته للقاعدة الدستورية ......
صوان ينتقد توقيع تركيا مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة الوحدة الوطنية
صوان ينتقد توقيع تركيا مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة الوحدة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط