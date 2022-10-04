شاهد في «اقتصاد بلس»: مرضى الأورام ضحية العبث الإداري

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، مساء الثلاثاء، الضوء على الإهمال الذي يصيب ملف مرضى الأورام الذين باتوا ضحية العبث الإداري، رغم الوعود الحكومية المتتالية، والتي لم تر أي منها النور.

وخلال الأشهر الماضية، أطلقت حكومة الوحدة الوطنية وعودا بحل المشكلات التي تواجه مرضى الأورام، وتبعتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب التي خصصت بيانات عديدة للحديث عن هذا الملف، والمبادرات المتعلقة بحل العراقيل أمام المرضى، بينما يبقى حالهم دون تغيير.

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وفي ملف آخر، تتطرق الحلقة إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أمس الإثنين مع الجانب التركي، والتي لقيت ردود فعل عديدة منددة بالخطوة، بينما دافع وزير الاقتصاد والتجارة، المخول بوزارة النفط محمد الحويج على المذكرة، قائلاً إن حكومته لم تتنازل عن الأرض، وأن الشركات التركية سوف تستثمر أسوة بالأميركية والمصرية.