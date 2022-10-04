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شاهد في «هنا ليبيا»: برنامج تدريبي لدعم الديمقراطية بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 08:20 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: برنامج تدريبي لدعم الديمقراطية بالجنوب
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء، الضوء على البرنامج التدريبي الذي جرى إقامته لدعم الديمقراطية بالجنوب، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد.

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دورة عن العنف ضد النساء في الانتخابات
كما تطرقت الحلقة إلى الدورة التدريبية التي استضافتها مدينة الحمامات التونسية على مدى 6 أيام، تحت عنوان العنف ضد المرأة في الانتخابات، نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات وبدعم من السفارة الألمانية.

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