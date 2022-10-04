شاهد في «هنا ليبيا»: برنامج تدريبي لدعم الديمقراطية بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء، الضوء على البرنامج التدريبي الذي جرى إقامته لدعم الديمقراطية بالجنوب، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد.

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