شاهد في «هنا ليبيا»: برنامج تدريبي لدعم الديمقراطية بالجنوب...

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء، الضوء على البرنامج التدريبي الذي جرى إقامته لدعم الديمقراطية بالجنوب، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد.
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دورة عن العنف ضد النساء في الانتخابات
كما تطرقت الحلقة إلى الدورة التدريبية التي استضافتها مدينة الحمامات التونسية على مدى 6 أيام، تحت عنوان العنف ضد المرأة في الانتخابات، نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات وبدعم من السفارة الألمانية.
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