أهالي بني وليد يستعدون للاحتفال بذكرى المولد النبوي

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

يستعد أهالي بني وليد للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث بدأ المواطنون هذه الأيام في النزول إلى الأسواق لمتابعة وشراء مستلزمات الاحتفال بهذه الذكرى من مواد غذائية وألعاب أطفال وفوانيس وقناديل.

ويحرص أهالي مدينة بني وليد في كل عام على إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف تعبيرًا عن حبهم للرسول الكريم، وتأكيدًا لتمسكهم واقتدائهم به وبسنته الكريمة.

- بني وليد تستعد للاحتفال بذكرى المولد النبوي

ويتنوع إحياء هذه الذكرى من خلال عدة فعاليات مثل إلقاء التواشيح والأناشيد والقصائد الدينية والقيام بأعمال الخير والصدقات وتنظيم وإقامة ندوات ومحاضرات دينية في المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم.

مستلزمات الاحتفال بالمولد النبوي في أسواق بني وليد. (الإنترنت)

مستلزمات الاحتفال بالمولد النبوي في أسواق بني وليد. (الإنترنت)

مستلزمات الاحتفال بالمولد النبوي في أسواق بني وليد. (الإنترنت)

مستلزمات الاحتفال بالمولد النبوي في أسواق بني وليد. (الإنترنت)

مستلزمات الاحتفال بالمولد النبوي في أسواق بني وليد. (الإنترنت)

مستلزمات الاحتفال بالمولد النبوي في أسواق بني وليد. (الإنترنت)