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اللافي يستعرض ترتيبات عقد الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 07:13 مساء
اللافي يستعرض ترتيبات عقد الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية
اجتماع اللافي مع الفريق المكلف بمتابعة تجهيزات الملتقى التحضيري للمصالحة، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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استعرض عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع الفريق المكلف بمتابعة الخطوات المتخذة لمشروع المصالحة، تجهيزات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية المزمع عقده خلال الأيام المقبلة، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

والتقى اللافي ظهر اليوم بمقر ديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، رئيس مجلس التخطيط الوطني الدكتور مفتاح احرير، ورئيس لجنة المتابعة لمشروع المصالحة الوطنية النائب أيمن سيف النصر، وفريق العمل المصاحب لهما.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن أعضاء الفريق قدموا للافي إحاطة حول الخطوات المتخدة لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي خلال الأشهر الماضية.

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ملتقى تحضيري للمصالحة الوطنية
وأوضح المكتب الإعلامي أن اللقاء جرى خلاله استعراض الترتيبات المتخذة لعقد الملتقى التحضيري المزمع انعقاده خلال الأيام المقبلة، والذي سيضم تمثيلًا واسعًا لكافة الأطراف والمناطق في ليبيا.

وأكد اللافي خلال اللقاء أن مشروع المصالحة الوطنية «يسير بخطى ثابتة من خلال المهام والخطوات المنجزة خلال الأشهر الماضية منذ إطلاق المشروع»، مشيرًا إلى أن الملتقى التحضيري «سيكون حجر الأساس لمؤتمر المصالحة الوطنية الشامل الذي سيتبعه خلال فترة وجيزة».

اجتماع اللافي مع الفريق المكلف بمتابعة تجهيزات الملتقى التحضيري للمصالحة، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع اللافي مع الفريق المكلف بمتابعة تجهيزات الملتقى التحضيري للمصالحة، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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