قبرص «قلقة» من مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت قبرص عن قلقها والتشكيك بشأن توقيع «مذكرة التفاهم» بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وتركيا في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، على أساس المذكرة الموقعة بين البلدين بشأن الصلاحيات البحرية العام 2019 التي وصفتها أيضًا بـ«غير الشرعية».

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية القبرصية، فإن «القلق ينبع من الدور المتفاقم والمزعزع للاستقرار الذي تلعبه تركيا في المنطقة باستمرار، وتسعى إلى خلق توترات، بأفعال تتعارض مع القانون الدولي وقانون البحار» وفق ما نقلت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية، اليوم الثلاثاء.

قبرص: مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا في 2019 باطلة وغير قانونية

ورأت قبرص أن مذكرة التفاهم الموقعة العام 2019 «تنتهك الحقوق السيادية للدول الثلاثة وتتعارض مع المبدأ المعترف به لاتفاقية قانون البحار والقانون العرفي لحقوق الجزر في المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها والجرف القاري».

نتيجة لذلك، فإنها تعتبر المذكرة «غير قانونية وباطلة»، مؤكدة أنها ستواصل المتابعة عن كثب لتطورات هذه القضية، مشيرة في الوقت ذاته إلى التصريحات العلنية لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح التي «تسلط الضوء على الطابع غير الشرعي للمذكرة».

تركيا ترفض مواقف اليونان والاتحاد الأوروبي بشأن مذكرة التفاهم

جاء البيان القبرصي في وقت أكد الناطق باسم وزارة الخارجية التركية طانجو بيلغيتش، عدم أهمية التصريحات الصادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي بحق مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية بين تركيا وليبيا، بالنسبة لأنقرة.

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وأوضح بيلغيتش في بيان الثلاثاء، أن الاعتراض على هذا الاتفاق المبرم بين دولتين تتمتعان بالسيادة، يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة كما نقلت وكالة الأنباء «الأناضول».

وأضاف أن «جهود اليونان التي تحاول اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا أيضا من خلال المطالبة بمناطق بحرية مرخصة، لن تسفر عن أي نتائج». لافتًا إلى أن «دعم الاتحاد الأوروبي للمطالب المتطرفة لليونان وموقفه الذي يتجنب الحوار الصادق ويعيق سبل اللجوء إلى القضاء الدولي، يتعارض مع قوانينه الخاصة والقانون الدولي».

تركيا تدعو الدول الأوروبية إلى عدم تجاوز حدودها

ودعا بيلغيتش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى عدم تجاوز حدودها وصلاحياتها، واحترام السيادة والمساواة بين الدول وفقًا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.

وأمس الإثنين، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو من طرابلس عن توقيع مذكرة تفاهم بين بلاده وليبيا في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي).

وكانت اليونان من أولى الدول المنددة بالمذكرة علمًا أن عدة جزر قبرصية خاضعة للسيطرة اليونانية وفق اتفاقية لوزان بين البلدين الموقعة في العام 1923.