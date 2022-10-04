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وزارة الداخلية تناقش إجراءات فتح وتأمين سفارة كوريا الجنوبية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 04:44 مساء
وزارة الداخلية تناقش إجراءات فتح وتأمين سفارة كوريا الجنوبية في طرابلس
اجتماع مسؤولي وزارة الداخلي مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022.(وزارة الداخلية)
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ناقش رئيس مكتب التعاون الدولي بوزارة الداخلية العميد أبوربيع، ومدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية اللواء وسام بن جامع خلال اجتماعهما مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا لي سانغ سو، إجراءات فتح السفارة في العاصمة طرابلس وتأمينها من قبل إدارة حماية البعثات الدبلوماسية، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية.

وأضافت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الاجتماع الذي عُقِد اليوم الثلاثاء بمقر مكتب الاتصال والتعاون الدولي جرى خلاله أيضًا مناقشة عدد من المواضيع المهمة مع السفير الكوري إلى جانب إجراءات فتح وتأمين السفارة، بالإصافة إلى مناقشة التعاون الأمني بين بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين.

والتقى سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا لي سانغ سو، قبل أسبوع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بمقر رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس، والذي طالب بضرورة عودة الشركات الكورية للعمل في ليبيا، بعدما بحثا التعاون في المجالات الاقتصادية، واستعراض العلاقة التاريخية بين البلدين.

- الدبيبة يبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون في 4 مجالات اقتصادية

التعاون في مجالي التجارة والنفط بين ليبيا وكوريا
وأفاد بيان نشرته منصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، بأن اللقاء استعرض سبل دعم التعاون بين القطاع الخاص الليبي والكوري، خاصة في مجال التجارة. كما ناقشا كذلك توسيع النشاط في مجال النفط والغاز. ونقل البيان عن السفير لي سانغ سو قوله إن السفارة الكورية ستبدأ في تسهيل الإجراء في الوقت القريب من طرابلس.

وفي 25 أغسطس، طلبت الشركة العامة للكهرباء من مسؤولي شركة «داوو» الكورية الاستعجال في إتمام مشروع محطة الزويتينة وإحالة جدول بتفاصيل المشروع والأعمال المنجزة فيه.

وزارة الداخلية تناقش إجراءات فتح وتأمين سفارة كوريا الجنوبية في طرابلس
اجتماع مسؤولي وزارة الداخلي مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022.(وزارة الداخلية)
اجتماع مسؤولي وزارة الداخلي مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022.(وزارة الداخلية)
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