خلال لقاء مع وفد «المقارحة».. «الرئاسي» يؤكد دور القبائل في رأب الصدع

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المجلس الرئاسي، اليوم الثلاثاء، دور القبائل في رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين جميع أبناء الوطني الواحد بهدف تحقيق الاستقرار في كامل التراب الليبي، مشددًا على مواصلة العمل في مشروع المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضوي المجلس موسى الكوني، وعبدالله اللافي، مع وجهاء وأعيان قبيلة المقارحة، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وحسب البيان، فقد أشاد وفد المقارحة بـ«دور المجلس الرئاسي، ومساهمته في الإفراج عن عدد من السجناء الصادرة بحقهم أحكام قضائية، بالتنسيق مع وزارة العدل أخيرًا، مطالبين بالاستمرار في مبادرة الإفراج على السجناء لمساهمته في إنجاح مشروع المصالحة، التي تهدف إلى لم شمل الليبيين».

- أعيان المقارحة يطالبون «الرئاسي» بالاستمرار في مبادرة إطلاق السجناء لدعم المصالحة

وفد المقارحة يلتقي الكوني

وأمس الإثنين، التقى وفد من وجهاء وأعيان قبيلة «المقارحة»، مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، حيث طالبوا بضرورة الاستمرار في مبادة إطلاق السجناء الصادر بحقهم أحكام قضائية لدعم مشروع المصالحة، مؤكدين «دعمهم جهود المجلس الرئاسي التي تهدف لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار على كامل التراب الليبي، وتمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي».

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن وفد الوجهاء والأعيان أشادوا «بدور المجلس الرئاسي لمساهمته في إطلاق عدد من السجناء الصادرة في حقهم أحكام قضائية، بالتنسيق مع وزارة العدل، وطالبوه بالاستمرار في هذه المبادرة التي تسهم في نجاح مشروع المصالحة، التي تهدف إلى لم شمل الليبيين».

لقاء المجلس الرئاسي في طرابلس مع وفد قبيلة المقارحة، 4 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)

لقاء المجلس الرئاسي في طرابلس مع وفد قبيلة المقارحة، 4 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)