الاتفاق على صياغة مذكرة تفاهم بين مفوضية الانتخابات ومجلس الحريات

القاهرة - بوابة الوسط

خلص اجتماع عقده رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان عمر الحجازي إلى الاتفاق على صياغة مذكرة تفاهم تعزِّز التعاون بين الطرفين في مجال دعم العملية الانتخابية؛ من أجل انتخابات تحظى بالقبول لدى جميع الليبيين.

وقالت مفوضية الانتخابات في بيان، إن الاجتماع الذي عُقِد، اليوم الثلاثاء، يأتي في إطار التواصل مع كل الأطراف المهتمة بالعملية الانتخابية، لإطلاعهم على آخر مستجدات العملية الانتخابية، لضمان مشاركة فاعلة لكل التيارات السياسية في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

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وأشار البيان إلى ثناء الحجازي على جهود مفوضية الانتخابات في إنجاز مراحل العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الانتخابات هي «الوسيلة الأفضل لتحقيق الاستقرار، واحترام حقوق الإنسان». وحضر الاجتماع لفيف من أعضاء مجلس الحريات إلى جانب عضوة مجلس مفوضية الانتخابات رباب حلب.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بدء أعمال منتدى مراقبي الجنوب، في قاعة منتجع قمر الصحراء بمدينة أوباري. وقال عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، في كلمة بافتتاح المنتدى، إن المفوضية أخذت على عاتقها تحقيق إرادة الشعب في انتخابات حرة نزيهة، تفضي إلى مخرجات ذات مصداقية تسهم في خروج البلاد من أزمتها الراهنة، وتنتج حالة من الاستقرار التي ينشدها الليبيون جميعًا، حسب بيان للمفوضية.

لقاء السايح مع رئيس مجلس الحريات، 4 أكتوبر 2022. (مفوضية الانتخابات)