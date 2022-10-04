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بينها تفعيل معهد الخدمة المدنية ودعم مربي المواشي ماليًا.. 9 قرارات خلال اجتماع حكومة باشاغا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 03:50 مساء
بينها تفعيل معهد الخدمة المدنية ودعم مربي المواشي ماليًا.. 9 قرارات خلال اجتماع حكومة باشاغا
اجتماع حكومة باشاغا العادي الثالث، 3 أكتوبر 2022. (حكومة باشاغا)
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خلص الاجتماع العادي الثالث للحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى اتخاذ 7 قرارات بينها إسناد مهام وزارة الاقتصاد والتجارة إلى رئيس الحكومة فتحي باشاغا، والموافقة على إعادة تفعيل معهد الخدمة المدنية الاجتماعية، فضلًا عن الموافقة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بتخصيص مبلغ مالي لدعم مربي المواشي.

وشهد الاجتماع الذي عُقِد، أمس الإثنين، في مدينة بنغازي، تقديم باشاغا إحاطة حول الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، وكذلك عرض نائب رئيس الحكومة علي القطراني مذكرة في مجال الاستثمار بقطاع الإسكان، فيما قدم وزير المالية إخطارًا لجميع الوزارات بالشروع في تجهيز وإعداد الميزانية العامة للعام 2023، وفق بيان صادر عن الحكومة.

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وإلى جانب ذلك، اعتمدت الحكومة خلال جلستها محضر الاجتماع السابق لها، ووافقت على مقترح وزارة الداخلية بترقية مجموعة من ضباط هيئة الشرطة وقبول طلاب جدد من الشباب والنساء في المعهد العالي للشرطة، كما وافقت على توريد بعض الاحتياجات لوزارة التربية والتعليم وتحضير رؤيتها لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي.

ووافقت حكومة باشاغا كذلك لوزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة لمراقبة انتخابات المجالس البلدية، ولوزير الكهرباء والطاقات المتجددة باستدعاء بعض الشركات المتخصصة في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية للاطلاع على عروضها ومدى الاستفادة منها وإمكانية تطبيقها، كما وافقت أيضًا على تغيير الجمعيات العمومية للشركات العامة ومجالس إداراتها.

اجتماع حكومة باشاغا العادي الثالث، 3 أكتوبر 2022. (حكومة باشاغا)
اجتماع حكومة باشاغا العادي الثالث، 3 أكتوبر 2022. (حكومة باشاغا)
اجتماع حكومة باشاغا العادي الثالث، 3 أكتوبر 2022. (حكومة باشاغا)
اجتماع حكومة باشاغا العادي الثالث، 3 أكتوبر 2022. (حكومة باشاغا)
اجتماع حكومة باشاغا العادي الثالث، 3 أكتوبر 2022. (حكومة باشاغا)
اجتماع حكومة باشاغا العادي الثالث، 3 أكتوبر 2022. (حكومة باشاغا)
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