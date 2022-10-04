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شكشك: تقرير «المحاسبة» يراعي المعايير الدولية.. وكل ما ورد فيه موثق بالأدلة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 03:04 مساء
شكشك: تقرير «المحاسبة» يراعي المعايير الدولية.. وكل ما ورد فيه موثق بالأدلة
لقاء الكوني واللافي مع شكشك في طرابلس، 4 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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أكد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، الثلاثاء، أن إعداد التقرير السنوي للعام 2021، جرى وفق «المعايير الدولية» التي تعمل بها أجهزة الرقابة المالية في كل دول العالم، مشددا على أن كل ما ورد فيه «موثق بالأدلة الكافية للنشر والإحالة» إلى الجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

جاء ذلك خلال لقاء شكشك مع عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني، وعبدالله اللافي، حيث كان تقرير ديوان المحاسبة للعام 2021 محور المناقشات، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وأشار البيان إلى ثناء شكشك على اهتمام المجلس الرئاسي بمتابعة مخرجات التقرير كأول مؤسسة تجتمع بفريق ديوان المحاسبة لتقديم ملاحظاتها حوله، وأكد سعي الديوان للعمل مع كل الجهات لتعزيز الرقابة وترسيخ مبدأ الشفافية.

فيما أكد الكوني واللافي أهمية التقرير لرصده المخالفات بالمؤسسات الحكومية، في إطار الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد، ووضعه الجهات المختصة والرأي العام في صورة المهام الموكلة للديوان للحد من تنامي ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة، وفق البيان.

مخالفات رصدها تقرير ديوان المحاسبة
وصدر تقرير ديوان المحاسبة في 20 سبتمبر الماضي، متضمنا أهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بخصوصها. وأشار الديوان في بداية التقرير إلى «التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال العام 2021 نتيجة الهدنة المتفق عليها بالمسار الأمني، وفتح حقول النفط، وتوحيد الحكومات في حكومة الوحدة الوطنية، التي تسلمت أمور السلطة التنفيذية للدولة من الحكومتين السابقتين (الوفاق الوطني بطرابلس، الموقتة بالبيضاء) بتاريخ 10 مارس 2021».

وسلط التقرير الضوء على «تجاوزات» ارتكبتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، من بينها رصد مديونية تجاوزت 12 مليون دينار مستحقة على ديوان مجلس الوزراء لصالح محال المجموعة العالمية للساعات، وخصصت الساعات كهدايا لضيوف رئيس الوزراء.

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فضلا عن شراء 25 سيارة فارهة لصالح موكب الدبيبة بقيمة تجاوزت 21 مليون دينار دون تسجيل ملكيتها باسم ديوان مجلس الوزراء، فيما صرفت وزارة التعليم العالي 155 ألف دينار لشراء هواتف «آيفون 13 بروماكس» لأعضاء لجان بالوزارة، اتضح أن بعضهم أعضاء في أكثر من لجنة وحصلوا على أكثر من هاتف.

وحسب التقرير، فقد بلغت قيمة مصروفات الإعاشة المخصَّصة لجناح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال شهر نوفمبر الماضي مليونا و624 ألف دينار، فيما بلغت مصروفات إقامة نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، في فندق المهاري «راديسون بلو» نحو 337 ألف دينار خلال ثلاثة أشهر من العام 2021، بمعدل 105 آلاف شهريا، فيما وصلت تكلفة إقامة مدير مكتب رئيس الوزراء 12600 دينار شهريا، ووزير المهجرين وحقوق الإنسان 41 ألف دينار شهريا.

الدبيبة يرد على تقرير «المحاسبة»
وردا على ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة، قال الدبيبة خلال الاجتماع العادي للحكومة، سبتمبر الماضي، إن بعض الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2021، «مسيَّسة»، ملمحا إلى صدور هذه الملاحظات من «منافسين» للحكومة خاصة في ضوء ترشح رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، في الانتخابات الرئاسية التي تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.

وبينما أكد عدم تسامحه مع «الفساد والسرقة»، قال الدبيبة إن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن نفقات ديوان مجلس الوزراء «شوهتنا جميعا كحومة. أنا شخصيا وبقية الوزراء»، ومضى موضحا «لكن سنقول إن هذه الملاحظات حقيقية حتى يثبت العكس».

وطالب الدبيبة الوزراء بالرد وتوضيح الأمور للشعب، وأضاف: «نحن امتثلنا لديوان المحاسبة وسمحنا له بالمراقبة القبلية والبعدية ولكن هذا لا يعني التلاعب بالأرقام ووضع تقارير تهز مشاعر الناس، وإذا ثبت صدقها مستعدون لفعل كل ما يلزم أمام الناس قبل الجهات الرقابية».

لقاء الكوني واللافي مع شكشك في طرابلس، 4 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني واللافي مع شكشك في طرابلس، 4 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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