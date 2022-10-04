عائدات النفط في ليبيا «نقمة» على التنمية: إنفاق دون خطط وتعاقدات جديدة في وجود عقود سابقة

القاهرة - بوابة الوسط

لم تشهد المدن الليبية المتضررة من الحروب منذ 2011 النهضة التنموية الموعودة من طرف الحكومات المتتابعة، ومع ذلك فإن فاتورة استهلاك المشروعات الخدمية والسكن والكهرباء كانت باهظة، «لكن ذلك يبدو على الورق فقط، ولا يتجسد في الواقع».

ووسط مساعي ليبيا لرفع إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يوميًا، وهو مستوى لم تبلغه منذ العام 2008، وتجاوز إيرادات النفط في الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 نحو 56.1 مليار دينار، أي ما يعادل 11.54 مليار دولار، ومداخيل بقيمة 1.1 مليار دولار سنويا من إيرادات الغاز الطبيعي، يقف المواطن الليبي متطلعًا ليرى انعكاسًا فعليًا لهذه العوائد اليومية على حياته المعيشية، فضلا عن احتياطي كبير للعملة الصعبة بالمصرف المركزي.

استخدام العائدات كـ«ورقة سياسية»

واستخدم «ريع المحروقات» كورقة سياسية في يد الأطراف الليبية المختلفة للضغط على «صناع القرار»، بين «من ينام على خزينة عوائد النفط والغاز وبين من يسيطر على آبار إنتاجهما»، فبات في نظر الكثيرين مجرد «نقمة» على استكمال المشاريع التنموية المتضررة، أو إطلاق أخرى، فيما تحصد البلدان المنتجة الأخرى «نعمة» ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

ويتحدث مسؤولون عن حاجة البلاد لتلك العوائد بهدف تمويل خطة إعادة إعمار ليبيا، والمقدرة بنحو 102.5 مليار دولار، تنفق على مدار عشر سنوات، لكن ما دام الأمن غير مستقر، والصراعات المسلحة تندلع بين الفينة والأخرى، تتكلف الخزانة العامة أموالًا كبيرة، وهو ما أدى إلى توقف عدة مشاريع بحجة عدم وجود موازنة معتمدة في العام 2022، والتي جاءت تحت عنوان مشروعات «عودة الحياة» في العام 2021 لإنجاز الطرقات والملاعب الرياضية ومشروعات الطاقة الكهربائية، والمركبات الجامعية، ومع ذلك خصصت مبالغ مالية لباب التنمية يصعب معرفة مجال صرفها بالضبط ما اعتبر «فسادا» داخل أجهزة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

تعثر مشاريع التنمية

ويكشف آخر تقرير لمجلس المحاسبة خلفيات تعثر مشاريع التنمية في ليبيا، مفصحا عن موافقة الحكومة على تعاقدات وتحميل الدولة بالتزامات بقيمة 35 مليار دينار، دون أن تأخذ بعين الاعتبار وجود عقود سابقة مبرمة مع الحكومات المتعاقبة تقدر قيمتها بنحو 160 مليار دينار، في ظل محدودية موارد الدولة ما أدى إلى تأزيم مشكلة العقود المتوقفة، وخلق مشاكل مستقبلية إضافية، لن تستطيع أي حكومة مستقبلية معالجتها خصوصا ما تعلق بدعاوى وتعويضات.

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وامتدت المخالفات إلى تخصيص أموال التنمية للأجهزة التنفيذية، ولم تحدد مخصصات الوزارات والجهات العامة بناء على احتياجات فعلية، ولا خطط تنموية مدروسة تتضمن مشروعات وبرامج موضوعة مسبقًا لتحقيق أهداف محددة، ولا أوجه إنفاقها بشكل دقيق أو بتحقيق ومتابعة.

تسييل مبالغ ضخمة

ولفت مجلس المحاسبة إلى مسارعة الجهات التنفيذية إلى تسييل أموال ضخمة، استعملت قبل انتهاء السنة المالية عن طريق إبرام عقود استعجالية، وفتح الاعتمادات المستندية للمستفيدين دون أهداف محددة، عكس ما كانت تتطلبه طبيعة عقود التنمية من ضرورة استكمال الدراسات الفنية والمالية للمشروعات وتقييم وتأهيل أدوات التنفيذ، والتي تستغرق أشهرا للحصول على الاستفادة المثلى منها وتحقيق أثر ملموس في الإنفاق التنموي.

كما سلط الضوء على ظاهرة «تفشي التعاقد» عن طريق التكليف، كبديل عن المناقصة، «ما شكل انحرافًا عن مبادئ النزاهة والشفافية ومخالفة اللوائح التشريعية».

إنفاق 17 مليار دينار بالمخالفة للقانون

أما أكثر المخالفات في باب التنمية، فهو صرف أكثر من 17 مليار دينار بالمخالفة لقانون التخطيط رقم 13 للعام 2000، والذي يلزم الحكومة بأن تضع خطة تنموية تتضمن مشروعات توضع وفق أولوية ودراسات جدوى، حيث إن أيًا من ذلك لم يقع.

وعلى إثر تلك الملاحظات، سارعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى إعلان إجراءات لترشيد الإنفاق الاستهلاكي، وحشد الموارد لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الاستراتيجية. ووفقاً لمنشور لها سيجري إيقاف كل خدمات التموين بالوجبات في الجهات العامة، واقتصار الخدمات التموينية على المشروبات الساخنة والماء، وكذلك إيقاف الصرف على تقديم الهدايا داخليا وخارجيا، ومنع شراء الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تصرف للموظفين، ووقف شراء السيارات لجميع المسؤولين والموظفين بالوزارات والجهات العامة، على أن تستثنى السيارات الخدمية وسيارات الإسعاف.

وتعلق الآمال على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإعادة توحيد المؤسسات مع استمرار ارتفاع أسعار وإنتاج النفط لإنهاء «فوضى صرف الأموال» دون مساءلة أو محاسبة، فالمكاسب ستكون كبيرة في حال عودة السلام إلى ليبيا وتقدر بنحو 162 مليار دولار وفقا لدراسة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»؛ ما سيرفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المباشرة وتوفير فرص العمل.