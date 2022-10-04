«إيريني» تعلن تعيين قائد جديد للسفينة «إتش إس إيجه»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت العملية البحرية الأوروبية «إيريني» تعيين قائد جديد لتولى قيادة السفينة الرئيسية الجديدة «إتش إس إيجه»، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأقامت العملية، السبت الماضي الموافق 1 أكتوبر، حفل تغيير القائد البحري على متن السفينة الرئيسية الجديدة «إتش إس إيجه»، برئاسة قائد العملية، الأدميرال ستيفانو توركيتّو، حيث تولى العميد البحري ستيليانوس ديموبولوس من البحرية اليونانية سلطة قيادة القوة البحرية الأوروبية العاملة في وسط البحر الأبيض المتوسط من الأدميرال الإيطالي فابريتسيو روتيري.

ووفقا لبيان صادر عن «إيريني»، فإن «قائد القوة لديه سيطرة تكتيكية على السفن والطائرات والهياكل اللوجستية في منطقة العمليات». كما جرى استبدال السفينة الإيطالية «ليبيتشيو» بالسفينة اليونانية «إتش إس إيجه» باعتبارها السفينة الرئيسية للقوات البحرية.

رئيس أركان سابق في مقر «إيريني»

وأصبح العميد البحري ديموبولوس «قائد القوة» بعد تعيينه من قبل اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي. وقد عمل ديموبولوس بالفعل مع قائد العملية بعد أن خدم في الأشهر الستة الماضية كرئيس أركان في مقر إيريني في العاصمة الإيطالية روما.

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وقال توركيتّو «ما نقوم به هنا هو مساهمة مهمة في الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. كن فخورا!، لا يزال حوض البحر الأبيض المتوسط يمثل منطقة عدم استقرار ومواجهة مستمرة للعديد من اللاعبين المحليين والدوليين، وفي الوقت نفسه، منطقة استراتيجية للحركة الدولية».

وأضاف «لقد أثبتت إيريني، بصفتها الفاعل الدولي الوحيد، قدرتها على إتاحة تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، بحيادية وبطريقة متوازنة في الوضع المعقد الحالي».

وفي يوليو الماضي، أعلنت عملية «إيريني» ضبط شحنة آليات عسكرية كانت على متن سفينة ترفع علم غينيا الاستوائية، مشيرة إلى أن أطقم العملية اقتادت السفينة بعد توقيفها قبالة الساحل الليبي إلى أحد الموانئ الأوروبية للتفتيش.