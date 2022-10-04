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مسؤول بمركز الحجر الزراعي يقدم نصائح بشأن جني الزيتون

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 12:16 مساء
مسؤول بمركز الحجر الزراعي يقدم نصائح بشأن جني الزيتون
أشجار الزيتون، (أرشيفية: الإنترنت)
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طرح مدير مكتب الاستشارات العلمية بالمركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي، المهندس عياد العباني، نصائح وإرشادات بشأن جني ثمار الزيتون مع اقتراب الموسم.

وقال إن الثمار تنضج عادة في شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، حسب نوع الزيتون، إذ يجب جني عندما تتلون الثمار بالأسود، وذلك بنسبة تتراوح بين 60 و70%، والمفترض أن تحدد وزارة الزراعة الموعد المناسب لعملية الجني وفق الأصناف، وبالتنسيق مع أصحاب معاصر الزيتون، حسب تصريحات نقلتها صفحة أخبار وزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا، على موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

ولا ينصح العباني بالتبكير أو التأخير الزائد في عملية جني الزيتون حتى لا تتأثر الثمار بازدياد درجة الحموضة، فكلما قلت النسبة عن 0.8%، كلما ازدادت جودة زيت الزيتون، وإذا زادت نسبة الحموضة عن 3.3%، يعتبر الزيت غير صالح للاستهلاك.

وضع الزيت بعد العصر في أوان زجاجية وليس  أوان بلاستيكية
وأوصى بتقليل الري قبل موعد الجني بعدة أسابيع، وفرز حب الزيتون السليم عن الثمار المصابة بأمراض حشرية أو الساقطة على الأرض؛ لأن خلطها يقلل جودة الزيت، ويرفع نسبة الحموضة فيه.

ودعا إلى استعمال المفارش تحت أشجار الزيتون لكي لا ترتطم الثمار بالأرض مباشرة ولا تتعرض للخدش، لأن الخدش أو الجرح خلال القطاف أو التعبئة يؤدي إلى تعرض هذه الثمار للتعفن وارتفاع حرارتها وبتالي ارتفاع حموضتها وتقل جودة الزيت، مشيرا إلى أن الجني اليدوي هي الطريقة المثالية للقطاف.

ونصح بعدم تعبئة الثمار بأكياس بلاستيكية؛ لأنها تعمل على رفع حرارتها وارتفاع حموضة الزيت الناتج، وتفضيل عصر الثمار مباشرة أولا بأول، وعدم تأخيرها عن 24 ساعة لتقليل احتمالية تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة، مع عدم تكديس أكياس الزيتون بطبقات كثيره فوق بعضها، ووضع الزيت بعد عملية العصر في أواني زجاجية أو «إستانليس»، وعدم وضعها في أواني بلاستيكية.

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