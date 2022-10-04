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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من البريقة إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 10:00 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من البريقة إلى بنغازي
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية إلى شمالية غربية، نشطة، على الساحل من البريقة إلى بنغازي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن سرعة هذه الرياح ستصل إلى 25 عقدة مساء الغد.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر غدا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية بشكل عام، وتكون جنوبية شرقية صباح الغد على ساحل زوارة، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تسجل 28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه غدا على ساحل طبرق سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تسجل 28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط المطر.

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