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73 عضوا بمجلس الدولة يرفضون مذكرة التفاهم مع تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 11:06 مساء
73 عضوا بمجلس الدولة يرفضون مذكرة التفاهم مع تركيا
جلسة تشاورية للمجلس الأعلى للدولة، الإثنين 11 أبريل 2022. (أرشيفية: المجلس الأعلى للدولة)
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أعلن 73 عضوا بمجلس الدولة، مساء اليوم الإثنين، توقيع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مذكرة تفاهم مع تركيا في المجال النفطي، معتبرين أن «توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع».

وعبر الأعضاء في بيان مشترك عن رفضهم ما وصفوها بـ«الانتهازية السياسية من الأشقاء الأتراك»، معتبرين أن ذلك «قد يضعهم مستقبلا في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني».

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أعضاء مجلس الدولة يطالبون كافة القوى السياسية برفض مذكرة التفاهم
ودعا الأعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي وكافة القوى السياسية والاجتماعية في ليبيا لرفض ما وصفوه بـ«العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني»، مطالبين إياهم بـ«بذل كل مساعيهم وجهودهم لتوسيع رقعة التوافق السياسي بين الليبيين وصولا لمصالحة وطنية شاملة».

وفي وقت سابق اليوم ندد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المكلفة من المجلس فتحي باشاغا، بقيام حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالتوقيع على اتفاقات دولية كونها «منتهية الولاية».

الحويج يدافع عن مذكرة التفاهم
لكن وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، المفوض بمهام وزارة النفط والغاز، رفض الاتهامات الموجهة لحكومته، بشأن «التنازل عن الأرض والبحر»، بعد توقيعها مذكرة التفاهم.

وأضاف الحويج، في مقطع مصور، أن المذكرة لا تضر الليبيين، وأنها ليست اتفاقية وإنما مذكرة تفاهم، تهدف إلى الاستثمار واستغلال الظرف الدولي والحاجة الملحة للطاقة بعد الحرب الروسية-الأوكرانية التي اندلعت في أواخر فبراير الماضي.

أعضاء المجلس الأعلى للدولة الموقعون على البيان:
1- ابتسام سعد استيتة
2- إبراهيم علي محمد أبوشعالة
3- ابكدة محمد علي كلالة
4- أحلام عبد الله إبراهيم علوه
5- أحمد الطاهرهمومة
6- أحمد العماري علي أبو بريق
7- أحمد جمعة احمد الا وجلي
8- الدرعي محمد الخير سالم
9- السنوسي سالم القمي
10- السنوسي محمد الدبري
11- السيد صالح المهدي الحداد
12- الصادق أبو عائشة سعد كشير
13- الكامل محمد مختار الجطلاوي
14- الهادي إمحمد العمياني بن جودر
15- إمحمد معمر عبد الله ذياب
16- أمينة عمر المحجوب إبراهيم
17- بشير محمود محمد الهوش
18- جمال عبد الكريم كرواد
19- جميلة محمد أبوبكر عثمان
20- حامد سليمان صالح الحتة
21- حسن اسويحل عبدالله استيته
22- حسن علي الحبيب
23- حماد محمد محمد صالح ابریكاو
24- حميد معمر الرومي
25- خالد سعد محمد محمد
26- خالد غيث السنوسي يوسف
27- خليفة الذويب خليفة المدغيو
28- رمضان أحمد مفتاح الزرقاني
29- رمضان انبية أبو عبد الله خليفة
30- زينب توشي وهلی کلبو
31- زينب شتي حسن حامدي
32- سالم موسی سعید مادي
33- سعاد محمد نور
34- سعد إبراهيم بن شرادة إبراهيم
35-سعيد إمحمد مفتاح جرجر
36- سعيد صالح أمين كله
37- سليمان عريبي سعيد الأعمى
38- سليمان عوض فرج الزوبي
39- صفوان محمد المسوري
40- صلاح محمد حسن شعيب
41- صلاح مسعود عبد السلام میتو
42- عادل الأمين کرموس
43- عبد الجليل محمد الزاهي
44- عبد السلام إبراهيم الصفراني
45- عبدالعزيز الطاهر حريبة الككلي
46- عبد الفتاح سعد سالم
47- عبد الكريم فرج حسن آدم
48- عبد الله عبد الحفيظ الدهماني
49- عبد الله محمد الكبير
50- عبد المطلب علي مسعود
51- عبد الهادي أحمد المهدي الشريف
52- عثمان عابد
53- عمار مفتاح محمد عمر
54- عمر خالد العبيدي
55- فتح الله محمد
56- فرج سعد الورفلي
57- فوزي رجب العقاب عبدالله
58- لمياء محمد شاكر عبد الله الشريف
59- ماما سليمان بلال سيدي
60- محمد أحمد مفتاح العريشية
61- محمد اوخه محمد سيدي علي
62- محمد خليفة ناجم
63- محمد عبد الله التومي
64- محمد مصباح أبوغمجة
65- محمد مفتاح تكالة
66- محمد هاني عبد الحميد
67- مختار سالم الأطرش
68- منصور ابريك عبد الكريم الحصادي
69- منى أبوالقاسم عمر علي كوكلة
70- نور الدين سليمان الشريف
71- نور الدين محمد سلطان
72- نوري الجيلاني عبد السلام الجمل
73- هناء جبريل العرفي

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