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شاهد في «وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 10:28 مساء
شاهد في «وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 3 أكتوبر 2022
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فتحت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين، نقاشًا حول مقترح العودة للنظام الاتحادي، في وقت تنقسم النخبة السياسية في ليبيا حول الأفكار الداعية إلى الفدرالية، بالتزامن مع حالة انسداد سياسي يسيطر على الواقع الليبي.

وكرر النائب في المجلس الرئاسي موسى الكوني طرح فكرة اللامركزية واللجوء إلى المحافظات في التقسيم الإداري بالبلاد، لكنها تتعارض مع رؤية رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي قال إن الحكومة طرحت فكرة التقسيم الإداري للبلاد إلى مقاطعات وهي نفس فكرة المحافظات.

- 30 نائبا يطالبون بعقد جلسة لعرض دستور 1951 والعودة إلى النظام الاتحادي

أعضاء بمجلس النواب يطالبون بمناقشة العودة للنظام الاتحادي
وطالب عدد من 30 نائبًا بمجلس النواب رئيس المجلس، عقيلة صالح، السبت الماضي بعرض دستور العام 1951 غير المعدل على المجلس للتداول بخصوص العودة إلى النظام الاتحادي، مع ضرورة تداول الأمر داخل جلسة خاصة ومنقولة على الهواء مباشرة للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي وفقًا للأقاليم التاريخية الثلاثة.

وفي سبتمبر من العام 2018، قال الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي إن دستور المملكة الليبية للعام 1951 يمكن تعديله لـ«تكييف مبادئه مع واقعنا الحالي».

وفتح البرنامج نقاشًا حول الفكرة مع كل من عضو المجلس الأعلى للدولة سعيد بن شرادة، وعضو مجلس النواب أحمد الشارف، والمحلل السياسي صلاح البكوش.

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