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مصر واليونان: «حكومة الوحدة» لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 09:11 مساء
مصر واليونان: «حكومة الوحدة» لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية
وزير الخارجية المصري سامح شكري تلقى مكالمة هاتفية من نظيره اليوناني نيكوس ديندياس (الخارجية المصرية)
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أكد وزيرا خارجية مصر واليونان، اليوم الإثنين، أن «حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم».

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، تناول آخر تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي، وفق بيان نشرته الخارجية المصرية عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن الوزيرين «اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين».

ووقع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، بصفته مكلفًا مهام وزير النفط، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين مولود تشاووش أوغلو وفاتح دونماز.

وقالت المنقوش في مؤتمر صحفي: «إن مذكرة التفاهم بين الدولتين تصب في مصلحة البلدين وتسهم في حل الأزمة العالمية بخصوص الطاقة والغاز».

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