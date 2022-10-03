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وصول الصيادين الأربعة من تشاد إلى بنغازي

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف الإثنين 03 أكتوبر 2022, 09:11 مساء
وصول الصيادين الأربعة من تشاد إلى بنغازي
الصيادون الأربعة على متن طائرة عسكرية لدى وصولهم إلى مطار بنينا في بنغازي، الإثنين 3 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
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وصل الصيادون الليبيون الأربعة الذين كانوا موقوفين في تشاد إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي على متن طائرة عسكرية رفقة وفد ضم عددًا من الضباط بالكتيبة «166 مشاة» تابعين للقيادة العامة، فيما بثث قناة «ليبيا الحدث» لقطات فيديو لحظة وصول الصيادين إلى المطار واستقبالهم من قبل عدد من الضباط.

وأطلقت السلطات التشادية الصيادين الليبيين الأربعة، وهم الساعدي القذافي الشامخ الصبيحي، وأحمد صالح الفايدي، وصالح منصور الزوي، وأحمد الريفي الزوي، بعد اتفاق مع القيادة العامة على ما أفاد مصدر أمني «بوابة الوسط».

اتفاق بين «القيادة العامة» والسلطات التشادية لإطلاق الصيادين
وأعلنت الكتيبة «166 مشاة»، التابعة للقيادة العامة في وقت سابق اليوم، إطلاق الصيادين الليبيين الأربعة بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات في العاصمة إنجامينا، ووصول وفد عسكري لاستلامهم والعودة بهم إلى ليبيا.

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وأوقفت السلطات التشادية أربعة صيادين ليبيين في أوائل سبتمبر الماضي، وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية في إنجامينا يوم 12 سبتمبر، أنهم اعتقلوا في محافظة مردي بمنطقة شرق إنيدي، وبحوزتهم أسلحة نارية استخدموها «في عملية صيد غير مشروع، وأسندت القضية إلى العدالة».

إطلاق تشاديين موقوفين في أجدابيا
ونددت وزارة الخارجية التشادية، في بيان حينها، باعتقال عدد من رعاياها في مدينة أجدابيا من قبل الكتيبة «116 مشاة» التابعة للقيادة العامة ردًا على توقيف الصيادين، داعية السلطات الليبية المختصة إلى الحفاظ على سلامتهم وحمايتهم.

وأكد ضابط تابع للكتيبة «166 مشاة»، عبر فيديو نشر على موقع «فيسبوك» تابعته «بوابة الوسط» مساء اليوم، إطلاق التشاديين الموقوفين بناءً على تعليمات القيادة العامة، وذلك بعد تسوية إجراءاتهم القانونية.

استقبال الصيادون الأربعة لدى وصولهم إلى مطار بنينا في بنغازي، الإثنين 3 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
استقبال الصيادون الأربعة لدى وصولهم إلى مطار بنينا في بنغازي، الإثنين 3 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
استقبال الصيادون الأربعة لدى وصولهم إلى مطار بنينا في بنغازي، الإثنين 3 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
استقبال الصيادون الأربعة لدى وصولهم إلى مطار بنينا في بنغازي، الإثنين 3 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
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