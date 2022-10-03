إطلاق الصيادين الليبيين الموقوفين في تشاد

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

أعلنت الكتيبة «166 مشاة» التابعة للقيادة العامة، اليوم الإثنين، إطلاق الصيادين الليبيين الموقوفين في تشاد، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات في العاصمة إنجامينا، ووصول وفد عسكري لاستلامهم والعودة بهم إلى ليبيا.

وأوقفت السلطات التشادية أربعة صيادين ليبيين في أوائل سبتمبر الماضي، وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية في إنجامينا يوم 12 سبتمبر، أنهم اعتقلوا في محافظة مردي بمنطقة شرق إنيدي، وبحوزتهم أسلحة نارية استخدموها «في عملية صيد غير مشروع، وأسندت القضية إلى العدالة».

إطلاق تشاديين موقوفين في أجدابيا

ونددت وزارة الخارجية التشادية، في بيان حينها، باعتقال عدد من رعاياها في مدينة أجدابيا من قبل الكتيبة «116 مشاة» التابعة للقيادة العامة ردًا على توقيف الصيادين الليبيين الأربعة، داعية السلطات الليبية المختصة إلى الحفاظ على سلامتهم وحمايتهم.

- وفد عسكري من القيادة العامة يسافر تشاد لاستلام الصيادين الليبيين

- تشاد: اعتقال 4 ليبيين عبرو الحدود بشكل غير قانوني

- الخارجية تعلن تواصلها مع تشاد لإطلاق 4 ليبيين محتجزين

وأكد ضابط تابع للكتيبة «166 مشاة»، عبر فيديو نشر على موقع «فيسبوك» مساء اليوم تابعته «بوابة الوسط»، إطلاق التشاديين الموقوفين بناءً على تعليمات القيادة العامة، وذلك بعد تسوية إجراءاتهم القانونية.

وفد عسكري من القيادة العامة في تشاد للعودة بالصيادين

وسافر وفد عسكري مكلف من القيادة العامة، اليوم عبر مطار بنينا الدولي في بنغازي، إلى تشاد لاستلام الصيادين الليبيين الموقوفين لديها وإعادتهم إلى مدينة أجدابيا، على ما أفاد مصدر أمني «بوابة الوسط».

وقال المصدر إن القيادة العامة كلفت وفدًا عسكريًا من الكتيبة «166 مشاة» بالسفر إلى أنجامينا بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات التشادية بشأن إطلاق الصيادين الليبيين الذين دخلوا الحدود الشمالية لتشاد خلال الفترة الماضية.

وتوقع المصدر الأمني وصول الصيادين الليبيين إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي مساء اليوم، على أن يجري نقلهم إلى ذويهم في مدينة أجدابيا فور وصولهم من تشاد.

التشاديين الذي جرى إطلاقهم بعد توفيقهم في أجدابيا. (فيديو)

التشاديين الذي جرى إطلاقهم بعد توفيقهم في أجدابيا. (فيديو)