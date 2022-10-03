أعيان المقارحة يطالبون «الرئاسي» بالاستمرار في مبادرة إطلاق السجناء لدعم المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

طالب وفد من وجهاء وأعيان قبيلة «المقارحة»، خلال اجتماعهم اليوم الإثنين في العاصمة طرابلس مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، بضرورة الاستمرار في مبادة إطلاق عدد من السجناء الصادر بحقهم أحكام قضائية لدعم مشروع المصالحة.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن وفد «المقارحة» أعلن خلال لقائه مع الكوني «دعمهم جهود المجلس الرئاسي التي تهدف لنجاح مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار على كامل التراب الليبي، وتمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي».

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وقال المكتب الإعلامي إن وفد الوجهاء والأعيان أشادوا أيضًا «بدور المجلس الرئاسي لمساهمته في إطلاق عدد من السجناء الصادرة في حقهم أحكام قضائية، بالتنسيق مع وزارة العدل، وطالبوه بالاستمرار في هذه المبادرة التي تسهم في نجاح مشروع المصالحة، التي تهدف إلى لم شمل الليبيين».

وشهدت الفترة الماضية إطلاق عدد من السجناء المحكومين بموجب قرارات إفراج صحي، ومن بينهم مسؤولون من النظام السابق في إطار مبادرة أطلقها المجلس الرئاسي لدعم مشروع المصالحة الوطنية الذي يشرف عليه.

عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني يصافح أحد وجهاء قبيلة المقارحة. (الإنترنت)

الكوني مع وجهاء وأعيان قبيلة المقارحة. (الإنترنت)