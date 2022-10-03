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وفد عسكري من القيادة العامة يسافر تشاد لاستلام الصيادين الليبيين

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف الإثنين 03 أكتوبر 2022, 04:41 مساء
وفد عسكري من القيادة العامة يسافر تشاد لاستلام الصيادين الليبيين
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سافر وفد عسكري مكلف من القيادة العامة، اليوم الإثنين عبر مطار بنينا الدولي في بنغازي، إلى تشاد لاستلام الصيادين الليبيين الموقوفين لديها وإعادتهم إلى مدينة أجدابيا، على ما أفاد مصدر أمني «بوابة الوسط».

وقال المصدر إن القيادة العامة كلفت وفدًا عسكريًا من الكتيبة «166 مشاة» بالسفر إلى أنجامينا بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات التشادية بشأن إطلاق الصيادين الليبيين الذين دخلوا الحدود الشمالية لتشاد خلال الفترة الماضية.

وتوقع المصدر الأمني وصول الصيادين الليبيين إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي مساء اليوم، على أن يجري نقلهم إلى ذويهم في مدينة أجدابيا فور وصولهم من تشاد.

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اعتقال 4 ليبيين شمال تشاد
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية التشادية في 12 سبتمبر الماضي اعتقال الليبيين الأربعة في محافظة مردي بمنطقة شرق إنيدي، وبحوزتهم أسلحة نارية استخدموها «في عملية صيد غير مشروع، وأسندت القضية إلى العدالة».

واتهمت الوزارة «الكتيبة 116» التابعة لقوات القيادة العامة بالقيام بـ«اعتقالات جماعية وتعسفية للتشاديين الأبرياء الذين يعيشون في ليبيا، خاصة في مدينة أجدابيا»، داعية السلطات الليبية المختصة إلى «الحفاظ على السلامة البدنية للتشاديين المعتقلين، وحمايتهم من أي معاملة مهينة وغير إنسانية».

وفد عسكري من القيادة العامة يسافر تشاد لاستلام الصيادين الليبيين
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