وليد اللافي: الموافقة على إنشاء المعهد العربي لصحافة السلام في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وليد اللافي موافقة مجلس وزراء الإعلام العرب على طلب إنشاء المعهد العربي لصحافة السلام، على أن يكون مقره طرابلس، وسيتبع جامعة الدول العربية.

وقال اللافي: «المعهد سيكون أحد أدوات تعزيز السلام الداخلي والبيني للدول الأعضاء بالجامعة العربية وجيرانها كافة»، حسب تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ووجه الشكر إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش وفريق عملها الذي حقق هذا الإنجاز الدبلوماسي «نحو تفعيل نشاط ليبيا بالجامعة العربية، واستعادة موقعها على خارطة الإعلام العربي»، متابعا: «سنواصل متابعة إنشاء هذه المؤسسة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والاتصال بإدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب».

ليبيا ترأس الدورة الـ 158 لمجلس الجامعة العربية

ورأست ليبيا الدورة العامة الـ 158 لمجلس جامعة الدول العربية، التي انعقدت في السادس من سبتمبر الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.

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ودعت المنقوش، في كلمة خلال الدورة، إلى عقد اللقاء التشاوي المقبل على مستوى وزراء خارجية العرب في طرابلس، مؤكدة إصرار ليبيا على استعادة دورها الداعم للاستقرار والسلام في المنطقة ومحیطھا الأفریقي والأوروبي.