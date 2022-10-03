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وليد اللافي: الموافقة على إنشاء المعهد العربي لصحافة السلام في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 01:02 مساء
وليد اللافي: الموافقة على إنشاء المعهد العربي لصحافة السلام في طرابلس
وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وليد اللافي موافقة مجلس وزراء الإعلام العرب على طلب إنشاء المعهد العربي لصحافة السلام، على أن يكون مقره طرابلس، وسيتبع جامعة الدول العربية.

وقال اللافي: «المعهد سيكون أحد أدوات تعزيز السلام الداخلي والبيني للدول الأعضاء بالجامعة العربية وجيرانها كافة»، حسب تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ووجه الشكر إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش وفريق عملها الذي حقق هذا الإنجاز الدبلوماسي «نحو تفعيل نشاط ليبيا بالجامعة العربية، واستعادة موقعها على خارطة الإعلام العربي»، متابعا: «سنواصل متابعة إنشاء هذه المؤسسة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والاتصال بإدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب».

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ودعت المنقوش، في كلمة خلال الدورة، إلى عقد اللقاء التشاوي المقبل على مستوى وزراء خارجية العرب في طرابلس، مؤكدة إصرار ليبيا على استعادة دورها الداعم للاستقرار والسلام في المنطقة ومحیطھا الأفریقي والأوروبي.

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