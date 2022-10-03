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الحويج يوصي بإعادة تنظيم محطات الوقود في الجنوب وإنشاء مستودعات غاز

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 11:48 صباحا
الحويج يوصي بإعادة تنظيم محطات الوقود في الجنوب وإنشاء مستودعات غاز
الحويج خلال لقائه وفدا من الجنوب لبحث أزمة الوقود، 2 أكتوبر 2022، (وزارة الاقتصاد)
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أوصى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، بإعادة تنظيم محطات الوقود في الجنوب، مع توفير الوقود بكميات كافية وبصفة دورية ثابتة، وتسهيل الإجراءات القانونية للتوزيع بشكل عادل.

جاء ذلك بعد لقائه عددا من أعيان الجنوب وأعضاء المجالس الاجتماعية بالمنطقة الجنوبية، وممثلي شركة البريقة لتسويق النفط وشركات توزيع الوقود، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

الحويج يدعو إلى إنشاء محطات وقود جديدة
ودعا الحويج إلى إنشاء محطات جديدة تابعة لشركة البريقة في مناطق الجنوب وخصوصا غات، وإنشاء مستودعات غاز جديدة، مع الحفاظ على متابعة وضبط عملية توزيع المحروقات.

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وتحدث الحضور عن ضعف المضخات المخصصة لسحب الوقود في محطات الجنوب، التي لا تلائم المناخ الصحراوي، ثم تطرقوا إلى محدودية كميات زيوت السيارات ومشتاقتها؛ ما تسبب في ارتفاع أسعارها.

«الاقتصاد» تطرح تصورها لضبط توزيع الوقود في الجنوب
وسبق أن طرحت وزارة الاقتصاد أربع آليات لضبط عملية توزيع الوقود في مناطق الجنوب، من بينها تزويد السيارات الخاصة بنقل الوقود بجهاز تتبع «جي. بي. إس».

جاء ذلك في اجتماع موسع للحويج مع عدد من المسؤولين بالوزارة وشركة البريقة في العاشر من أغسطس الماضي، حيث دعا الحويج إلى وضع عداد يبين الكمية المحمولة بالشاحنة، وإلزام أصحاب محطات توزيع الوقود بالعناوين البريدية الإلكترونية، وإمكانية تخصيص محطات خاصة لتزويد مخابز الجنوب بالوقود في الجنوب.

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