أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة على معظم المناطق، مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة غدا على الجبل الأخضر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و38 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا على سرت، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة قد تشمل يوم الأربعاء بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراتة، وبعض مناطق الدواخل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا على بعض المناطق الساحلية، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 25 و30 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا غدا على الجفرة والحمادة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية، ولا تتجاوز 32 درجة مئوية على هون والحمادة، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.