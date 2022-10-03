العابد يبحث تسوية أوضاع العمالة الأجنبية في المخابز

القاهرة - بوابة الوسط

بجث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، مع رئيس نقابة المخابز، اخريص محمد، ملف تسوية أوضاع العمالة الأجنبية بالمخابز، بالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية وإدارة الاستخدام.

جاء ذك خلال لقاء ضم رئيس اتحاد النقابات المهن الحرفية عبدالمجيد محمد، ورئيس نقابة الذهب نوري الشهاوي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتناول اللقاء التحديات التي تواجه النقابات في ليبيا، حيث استمع الوزير من الحضور رؤيتهم حول العراقيل أمام عمل النقابيين، والملاحظات الخاصة بمشروع قانون النقابات، كما بحث أهمية تدريب الباحثين عن عمل في عدد من تخصصات من بينها صاغة الذهب والفضة وصناعة الخبز، وإمكانية فتح قسم في المركز الليبي الدولي للتدريب لتلك التخصصات.

وأشار إلى عزم حكومة الوحدة على إجراء حوار شامل بين أطراف الاتحادات المهنية والعمالية؛ للوصول إلى انتخاب اتحاد موحد للعمال والمهن الحرفية، مشددا على ضرورة تفعيل وثيقة شرف المهنة لجميع العمال.