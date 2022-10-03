وزير «داخلية باشاغا» يعين مديرا جديدا لمديرية أمن غات

القاهرة - بوابة الوسط

قرر وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عصام أبوزريبة تكليف العميد عبدالسلام عثمان بابا يحيى، بمهام مدير مديرية أمن غات.

جاء ذلك في القرار رقم (92) لسنة 2022، الذي نشرته صفحة المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على «فيسبوك»، اليوم الأحد.

- باشاغا يزور غات لتفقد الوضع الأمني والخدمي بالمدينة ومنفذ إيسين الحدودي

وفي الثامن من يونيو الماضي أجرى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا زيارة ميدانية إلى غات رفقة عدد من الوزراء في حكومته تفقد خلالها الأوضاع الأمنية والخدمية بالمدينة وكذلك منفذ إيسين الحدودي مع الجزائر.

وفشلت زيارة كان يعتزم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة القيام بها إلى غات مرتين، كانت الأولى في أكتوبر 2021، والثانية في يناير الماضي، ما آثار جدلًا وتبادلًا للاتهامات بشأن ذلك بين بعض الجهات في المنطقة.