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شركة سرت: إزالة 369 مخالفة على خط الغاز الرئيسي «الوشكة - الخمس»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 01:06 صباحا
شركة سرت: إزالة 369 مخالفة على خط الغاز الرئيسي «الوشكة - الخمس»
جانب من إزالة المخالفات الواقعة على مسار خط الغاز الرئيسي «الوشكة - الخمس». (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)
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أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إزالة 90% من المخالفات الواقعة على مسار خط الغاز الرئيسي «الوشكة - الخمس»، ولم يتبقَ إلا بعض المخالفات التي تتطلب إجراءات خاصة.

وأضافت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن إدارة إنفاذ القانون وحرس المنشآت النفطية بالتعاون مع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تمكنت من إزالة المخالفات، وفق تعليمات النائب العام، وذلك بمشاركة القوة المشتركة مصراتة والشرطة الزراعية والحرس البلدي والشرطة الكهربائية.

- إزالة مبان مخالفة قرب خط الغاز التابع لشركة سرت بالخمس
- إزالة استراحات وأسوار مخالفة قرب خط غاز تابع لشركة سرت بوادي كعام (صور)

إزالة مبانٍ سكنية ومخططات ومصانع
وأوضحت أن عدد المخالفات التي جرى إزالتها على هذا المسار بلغ حوالي 369 مخالفة، تمثلت في مبانٍ سكنية ومخططات ومصانع وانتهاكات لحرمة المسار وعقبات تعرقل عمل فرق الصيانة ومتابعة الخط.

وأشارت إلى إزالة كل المخالفات الواقعة على الخط الرئيسي، ونقل ما ترتب عليها من ركام وآثار للهدم من قبل شركة الأشغال العامة، ولم يتبق إلا المخالفات الواقعة على الخطوط الفرعية التي يجري العمل عليها بالتنسيق بين الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط لتحديد المسافة القانونية لخط الغاز الفرعي.

وقالت إن هذه الإجراءات تأتي من أجل سلامة الأرواح والمحافظة على استمرار العمليات بهذا الشريان الحيوي الذي يشكل المصدر الوحيد الذي يغذي محطات الكهرباء ومصانع الأسمنت ومصنع الحديد الصلب بالغاز الطبيعي.

جانب من إزالة المخالفات الواقعة على مسار خط الغاز الرئيسي «الوشكة - الخمس». (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)
جانب من إزالة المخالفات الواقعة على مسار خط الغاز الرئيسي «الوشكة - الخمس». (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)
جانب من إزالة المخالفات الواقعة على مسار خط الغاز الرئيسي «الوشكة - الخمس». (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)
جانب من إزالة المخالفات الواقعة على مسار خط الغاز الرئيسي «الوشكة - الخمس». (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)
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