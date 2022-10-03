حكومة باشاغا تبحث مع خبراء مختصين قوانين تنظيم العمل

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل والتأهيل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالله الشارف أرحومة، قوانين تنظيم العمل وفق اللوائح المعمول بها، وذلك خلال اجتماع مع عدد من الخبراء والمستشارين في قانون العمل.

وناقش الاجتماع الذي عُقد بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، سير العمل بمكاتب وإدارات الوزارة واختصاصات عملها والصعوبات التي تعرقل تنفيذ المهام المكلفة بها.

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وأضاف بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على «فيسبوك»، أن الاجتماع ناقش أيضًا وضع رؤية الهيكل التنظيمي للوزارة بما لا يتعارض مع عمل الوزارات الأخرى.