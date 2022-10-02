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شاهد في «هنا ليبيا»: أزمات متجددة تنتظر العام الدراسي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أكتوبر 2022, 08:50 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: أزمات متجددة تنتظر العام الدراسي الجديد
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد 2 أكتوبر 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد، الضوء على العام الدراسي الجديد الذي يحين موعده بعد 14 يومًا فقط، وفق الخطة الموضوعة من قبل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وسط أزمات متجددة خلال السنوات الماضية، سواء ما يتعلق بنقص الكتب المدرسية أو عدم وصول الخطط المدرسية، أو ضعف البنية التحتية.

والعام الدراسي الماضي، تأخر توفير الكتاب المدرسي إلى ما بعد منتصف العام في أزمة أدت إلى حبس وزير التربية والتعليم موسى المقريف، قبل أن يفرج عنه لاحقا، حيث اشتد الخلاف بينه وبين الحكومة.

والثلاثاء الماضي 27 سبتمبر، أعلن مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور كامل الويبة، أن أولى شحنات الكتاب المدرسي ستصل خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا متابعته مع الشركات المنفذة آلية الشحن عبر الموانئ الليبية.

مستشفى الأمل الخير وعزيمة الإنجاز
وخصص البرنامح مساحة لعرض التحديات التي تواجه مشروع مستشفى الأمل الخير لمرضى السرطان في مدينة بنغازي، بعدما استطاع الفريق المتواضع توفير قطعة أرض لإقامة المستشفى، غير أن الكثير من العقبات تقف عائقًا أمام المشروع الذي يعد الأول من نوعه في ليبيا، وهو ما أوضحته صاحبة فكرة المشروع سهير يونس نجم.

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