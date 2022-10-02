Atwasat

بعد 8 سنوات من الإغلاق.. مصر للطيران تعيد فتح مكتبها في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أكتوبر 2022, 08:21 مساء
بعد 8 سنوات من الإغلاق.. مصر للطيران تعيد فتح مكتبها في طرابلس
رئيس البعثة المصرية في طرابلس خلال افتتاح مكتب مصر للطيران بالعاصمة الليبية، الأحد 2 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

أعادت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، رسميًا فتح مكتبها في العاصمة طرابلس بعد 8 سنوات من الإغلاق بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها ليبيا في الفترة الماضية، وذلك بحضور رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس السفير تامر مصطفى والقنصل العام أحمد مكاوي.

وأوضحت مصر للطيران في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية، أن هذه الخطوة تأتي فى إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب والأفارقة ووفقًا لتوجيهات وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس بتدعيم التواجد المصرى فى أسواق النقل الجوى العربية والأفريقية.

عودة حركة الطيران بين مصر وليبيا إلى طبيعتها
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار عمرو أبوالعينين، إن إعادة فتح مكتب الشركة بالعاصمة طرابلس «يعزز من تواجد الشركة بشمال أفريقيا ويأتي في ظل عودة حركة الطيران بين مصر وليبيا إلى معدلاتها الطبيعية بما يخدم العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات ويوفر خدمة أفضل للركاب خاصةً مع ارتفاع حركة سفر العمالة المصرية إلى ليبيا، نظرًا لأهمية المرحلة من إعادة الإعمار التي تشارك فيها مصر بقوة».

- وصول أولى رحلات «مصر للطيران» مطار معيتيقة بعد توقف 7 سنوات
- «مصر للطيران» تسيّر سلسلة رحلات خاصة بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ
- «مصر للطيران»: رحلة يومية بين القاهرة وبنغازي

واستأنفت شركة مصر للطيران رحلاتها إلى ليبيا قبل أشهر بدأت في أبريل الماضي بـ5 رحلات جوية منتظمة أسبوعيًا بين مطارى القاهرة الدولي وبنينا الدولي في بنغازي، بالإضافة إلى تشغيل بعض الرحلات الخاصة والرحلات غير المنتظمة وفق معدلات الطلب على السفر بين مصر وليبيا.

مصر للطيران تسيِّر رحلات بين طرابلس وشرم الشيخ
وبدأت شركة مصر للطيران في 10 أغسطس الماضي تسيير سلسلة من الرحلات الخاصة بين مطاري معيتيقة في طرابلس وشرم الشيخ الدوليين بمعدل رحلة واحدة أسبوعيًا، ومن المقرر أن تستمر هذه الرحلات حتى 11 أكتوبر المقبل؛ لنقل عدد من مجموعات السياح الليبيين إلى مدينة شرم الشيخ، وفق ما أعلنته الشركة في وقت سابق.

واتفقت مصلحتا الطيران المدني في مصر وليبيا في سبتمبر 2021، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات (معيتيقة ومصراتة وبنينا) ومطار القاهرة الدولي.

حفل افتتاح مكتب مصر للطيران بالعاصمة الليبية طرابلس، الأحد 2 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
حفل افتتاح مكتب مصر للطيران بالعاصمة الليبية طرابلس، الأحد 2 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
حفل افتتاح مكتب مصر للطيران بالعاصمة الليبية طرابلس، الأحد 2 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
حفل افتتاح مكتب مصر للطيران بالعاصمة الليبية طرابلس، الأحد 2 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
حفل افتتاح مكتب مصر للطيران بالعاصمة الليبية طرابلس، الأحد 2 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
حفل افتتاح مكتب مصر للطيران بالعاصمة الليبية طرابلس، الأحد 2 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
حفل افتتاح مكتب مصر للطيران بالعاصمة الليبية طرابلس، الأحد 2 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
حفل افتتاح مكتب مصر للطيران بالعاصمة الليبية طرابلس، الأحد 2 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
بعد 8 سنوات من الإغلاق.. مصر للطيران تعيد فتح مكتبها في طرابلس
مكتب مصر للطيران في طرابلس. (الإنترنت)
مكتب مصر للطيران في طرابلس. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النفط.. قوت الليبيين

النفط.. قوت الليبيين
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)

127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
قرعة «شان 2023».. ليبيا في المجموعة الأولى مع الجزائر

قرعة «شان 2023».. ليبيا في المجموعة الأولى مع الجزائر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 1 - 0 الصداقة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 1 - 0 الصداقة
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا

الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
انتهت عبر قناة «WTV»: النصر 0 - 1 دارنس

انتهت عبر قناة «WTV»: النصر 0 - 1 دارنس
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بن حامد وآراء رياضية قيمة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بن حامد وآراء رياضية قيمة
محلل اقتصادي ينتقد بيان «المالية»: الإيرادات «السيادية» كارثية.. وعائدات النفط لا تتجاوز 17 مليار دولار

محلل اقتصادي ينتقد بيان «المالية»: الإيرادات «السيادية» كارثية.. وعائدات النفط ...
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم

إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
اتحاد الكرة: الدوري لن ينطلق في الخامس من أكتوبر (فيديو)

اتحاد الكرة: الدوري لن ينطلق في الخامس من أكتوبر (فيديو)
«العائدات الليبية» في مباحثات وفد حكومة الدبيبة مع القائم بالأعمال الأميركي

«العائدات الليبية» في مباحثات وفد حكومة الدبيبة مع القائم بالأعمال الأميركي
الرقابة الإدارية: 43 مليون دينار مفقودة من رأسمال «ليبيا للاتصالات والتقنية»

الرقابة الإدارية: 43 مليون دينار مفقودة من رأسمال «ليبيا للاتصالات والتقنية»
علي زيدان: توحيد المؤسسة العسكرية والشرطة أولوية قبل إجراء أي انتخابات

علي زيدان: توحيد المؤسسة العسكرية والشرطة أولوية قبل إجراء أي انتخابات
جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد

جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد
«المركزي» يرد على ديوان المحاسبة: اتهامات غير موضوعية تضر بسمعة المصرف

«المركزي» يرد على ديوان المحاسبة: اتهامات غير موضوعية تضر بسمعة المصرف
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها

وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب

قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب
الصمت اللامبالي

الصمت اللامبالي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اجتماع تشاوري برئاسة المنفي لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد
اجتماع تشاوري برئاسة المنفي لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في ...
مديرية أمن بني وليد تطالب القصابين بختم اللحوم في السلخانات المعتمدة
مديرية أمن بني وليد تطالب القصابين بختم اللحوم في السلخانات ...
المنقوش تناقش 4 ملفات مع السفير الأوروبي لدى ليبيا
المنقوش تناقش 4 ملفات مع السفير الأوروبي لدى ليبيا
شركة الخليج العربي تعلن إعادة بئر بحقل الحمادة للإنتاج
شركة الخليج العربي تعلن إعادة بئر بحقل الحمادة للإنتاج
تحرير سوداني خطفته عصابة في سبها لطلب فدية من أسرته
تحرير سوداني خطفته عصابة في سبها لطلب فدية من أسرته
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟...
عن تخفيضات «متاجر طرابلس».. مسؤول بـ«الشؤون الاقتصادية»: التجار يتخلصون من البضائع المكدسة
عن تخفيضات «متاجر طرابلس».. مسؤول بـ«الشؤون الاقتصادية»: ......
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 ......
المزيد
بعد 8 سنوات من الإغلاق.. مصر للطيران تعيد فتح مكتبها في طرابلس
بعد 8 سنوات من الإغلاق.. مصر للطيران تعيد فتح مكتبها في ......
اتفاق بين بلدية سرت وسائقي شاحنات شركة النظافة بشأن العمل يومي العطلة
اتفاق بين بلدية سرت وسائقي شاحنات شركة النظافة بشأن العمل ......
وسط تباين موقفهما.. مناقشات «جزائرية - فرنسية» حول الملف الليبي
وسط تباين موقفهما.. مناقشات «جزائرية - فرنسية» حول الملف ......
تحرير سوداني خطفته عصابة في سبها لطلب فدية من أسرته
تحرير سوداني خطفته عصابة في سبها لطلب فدية من أسرته...
شركة الخليج العربي تعلن إعادة بئر بحقل الحمادة للإنتاج
شركة الخليج العربي تعلن إعادة بئر بحقل الحمادة للإنتاج...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط