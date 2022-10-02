بعد 8 سنوات من الإغلاق.. مصر للطيران تعيد فتح مكتبها في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعادت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، رسميًا فتح مكتبها في العاصمة طرابلس بعد 8 سنوات من الإغلاق بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها ليبيا في الفترة الماضية، وذلك بحضور رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس السفير تامر مصطفى والقنصل العام أحمد مكاوي.

وأوضحت مصر للطيران في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية، أن هذه الخطوة تأتي فى إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب والأفارقة ووفقًا لتوجيهات وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس بتدعيم التواجد المصرى فى أسواق النقل الجوى العربية والأفريقية.

عودة حركة الطيران بين مصر وليبيا إلى طبيعتها

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار عمرو أبوالعينين، إن إعادة فتح مكتب الشركة بالعاصمة طرابلس «يعزز من تواجد الشركة بشمال أفريقيا ويأتي في ظل عودة حركة الطيران بين مصر وليبيا إلى معدلاتها الطبيعية بما يخدم العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات ويوفر خدمة أفضل للركاب خاصةً مع ارتفاع حركة سفر العمالة المصرية إلى ليبيا، نظرًا لأهمية المرحلة من إعادة الإعمار التي تشارك فيها مصر بقوة».

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واستأنفت شركة مصر للطيران رحلاتها إلى ليبيا قبل أشهر بدأت في أبريل الماضي بـ5 رحلات جوية منتظمة أسبوعيًا بين مطارى القاهرة الدولي وبنينا الدولي في بنغازي، بالإضافة إلى تشغيل بعض الرحلات الخاصة والرحلات غير المنتظمة وفق معدلات الطلب على السفر بين مصر وليبيا.

مصر للطيران تسيِّر رحلات بين طرابلس وشرم الشيخ

وبدأت شركة مصر للطيران في 10 أغسطس الماضي تسيير سلسلة من الرحلات الخاصة بين مطاري معيتيقة في طرابلس وشرم الشيخ الدوليين بمعدل رحلة واحدة أسبوعيًا، ومن المقرر أن تستمر هذه الرحلات حتى 11 أكتوبر المقبل؛ لنقل عدد من مجموعات السياح الليبيين إلى مدينة شرم الشيخ، وفق ما أعلنته الشركة في وقت سابق.

واتفقت مصلحتا الطيران المدني في مصر وليبيا في سبتمبر 2021، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات (معيتيقة ومصراتة وبنينا) ومطار القاهرة الدولي.

حفل افتتاح مكتب مصر للطيران بالعاصمة الليبية طرابلس، الأحد 2 أكتوبر 2022. (الإنترنت)

حفل افتتاح مكتب مصر للطيران بالعاصمة الليبية طرابلس، الأحد 2 أكتوبر 2022. (الإنترنت)

حفل افتتاح مكتب مصر للطيران بالعاصمة الليبية طرابلس، الأحد 2 أكتوبر 2022. (الإنترنت)

حفل افتتاح مكتب مصر للطيران بالعاصمة الليبية طرابلس، الأحد 2 أكتوبر 2022. (الإنترنت)

مكتب مصر للطيران في طرابلس. (الإنترنت)