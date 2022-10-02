اتفاق بين بلدية سرت وسائقي شاحنات شركة النظافة بشأن العمل يومي العطلة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

توصل عميد المجلس البلدي سرت، مختار المعداني، إلى اتفاق مع سائقي شاحنات نقل القمامة التابعين للشركة العامة لخدمات النظافة بالمدينة بشأن العمل في العطلة الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقده المعداني، اليوم الأحد، مع سائقي الشاحنات بحضور مجلس إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة المكلف في سرت ومدير إدارة النظافة بالبلدية، بمقر ديوان المجلس البلدي.

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منح سائقي شاحنات النظافة مكافأة مالية مقابل العمل يومي العطلة

وأثنى عميد بلدية سرت في مستهل الاجتماع على جهود السائقين والشركة العامة الملموسة في أعمال النظافة بالمدينة والحرص على تجميلها، كما استمع إلى ملاحظاتهم بشأن الأعمال التي يقومون بها.

وأفاد مراسل «بوابة الوسط» في سرت بأن الاجتماع خلص إلى اتفاق عميد بلدية سرت مع سائقي الشاحنات على أن يكون الجمعة والسبت يومي عمل بشكل دوري مقابل منحهم مكافآت مالية عن هذين اليومين من قبل البلدية.

عميد بلدية سرت مختار المعداني خلال اجتماعه مع سائقي شاحنات النظافة ورئيس الشركة بالمدينة. (الإنترنت)