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وسط تباين موقفهما.. مناقشات «جزائرية - فرنسية» حول الملف الليبي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 02 أكتوبر 2022, 07:38 مساء
وسط تباين موقفهما.. مناقشات «جزائرية - فرنسية» حول الملف الليبي
جانب من اجتماع مسؤولي البلدين في باريس (وكالة الأنباء الجزائرية)
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أجرت وزارتا الخارجية الجزائرية والفرنسية، مناقشات تناولت الملف الليبي، استباقًا لانعقاد الدورة الثامنة للمشاورات السياسية بين البلدين الأسبوع المقبل.

وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية بأن المناقشات التمهيدية للدورة الثامنة للمشاورات السياسية «الجزائرية – الفرنسية» انعقدت بباريس على مستوى الأمينين العامين لوزارتي الشؤون الخارجية برئاسة عمار بلاني مناصفة مع الأمينة العامة للوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية آن ماري ديكوت.

وشكلت المشاورات مناسبة للتطرق للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصًا الملف الليبي، ومسألة الصحراء الغربية، والوضع في منطقة الساحل ومالي، إضافة إلى قضايا أخرى.

- محادثات جزائرية - فرنسية حول الأوضاع في ليبيا والساحل

وينتظر تفعيل إعلان الجزائر حول الشراكة المجددة بين البلدين والموقع يوم 27 أغسطس الماضي بين الرئيسين عبدالمجيد تبون وإيمانويل ماكرون خلال انعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى المقررة بالجزائر العاصمة يومي 9 و10 أكتوبر الجاري.

تباين موقف الجزائر وفرنسا من الأزمة الليبية
ويأتي فتح ملف الأزمة الليبية بين الجزائر وباريس على ضوء التباين الراهن بشأن حدود الانخراط في تسوية الصراع سياسيًا عبر دعم إحدى الحكومتين.

وفي السياق، تبرز محاولات الدولتين تعزيز حضورهما في الملف الليبي، مع خلافهما حول المقاربة الخاصة بحل الأزمة، لا سيما أن الجزائر تدعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في حين تدعم باريس الحكومة المكلفة من طرف مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

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