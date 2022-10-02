المنقوش تناقش 4 ملفات مع السفير الأوروبي لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، 4 ملفات بين الجانبين، وذلك خلال استقباله في مكتبها بمقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، لمناقشة المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الجانبين ناقشا «العديد من الملفات بينها آخر ما جرى التوصل إليه حول ضرورة تفعيل الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن حقوقًا كثيرة للأطفال المحقونين بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، بالإضافة إلى تسهيل منح تأشيرات شنغن للمواطنين الليبيين، وملفات الدعم الاقتصادي والأمني المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا وجهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لإنجاح خطوات المصالحة الوطنية».

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المنقوش تثمن الدعم الأوروبي لليبيا

وأضافت الوزارة أن المنقوش ثمنت خلال اللقاء موقف الاتحاد الأوروبي الداعم والمساند للشعب الليبي، مؤكدة أن «وزارة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية مستمرة في أداء عملها ولن تتراجع عن دورها في تعزيز الاستقرار في ليبيا ومنع أي محاولات من شأنها عرقلة جهودهم المبذولة في إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن».

وأشارت الوزارة إلى أن سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، أكد من جانبه للمنقوش على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا، حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار الدائم وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع لها الشعب الليبي.