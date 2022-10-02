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مديرية أمن بني وليد تطالب القصابين بختم اللحوم في السلخانات المعتمدة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأحد 02 أكتوبر 2022, 05:31 مساء
مديرية أمن بني وليد تطالب القصابين بختم اللحوم في السلخانات المعتمدة
الجولة التفتيشية على محال بيع اللحوم من قبل مديرية أمن بني وليد ومركز الرقابة على الأغذية. (الإنترنت)
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طالبت مديرية أمن بني وليد القصابين العاملين في المدينة بضرورة ختم اللحوم في السلخانات المعتمدة من قبل الجهات المختصة بعد ذبحها هناك، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية المنصوص عليها وفقًا للوائح والقوانين.

ونفذت مديرية أمن بني وليد بالتعاون مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأحد، جولة تفتيشية على السلخانات ومحال بيع اللحوم العاملة في المدينة.

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وقال مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن بني وليد محمد صالح في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن مدير الأمن شدد على أن «دواء وغذاء المواطن خط أحمر ولن نسمح بالمساس به، مؤكدًا أنه سيجري الضرب بيد من حديد على كل من يحاول المتاجرة بأرواح المواطنين سواء ببيع الغذاء أو الدواء الفاسد الذي يتسبب بأمراض خطيرة تهدد حياتهم».

وطالب صالح جميع القصابين بضرورة ختم اللحوم في السلخانات المعتمدة من قبل الجهات المختصة، مشيرًا إلى أنهم لاحظوا أن بعض السلخانات لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية بشكل كاف مثل عدم نظافة الأرضيات وعدم التزام بعض العاملين بارتداء الزي الرسمي الخاص بهم.

الجولة التفتيشية على محال بيع اللحوم من قبل مديرية أمن بني وليد ومركز الرقابة على الأغذية. (الإنترنت)
الجولة التفتيشية على محال بيع اللحوم من قبل مديرية أمن بني وليد ومركز الرقابة على الأغذية. (الإنترنت)
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