متهم بجريمة قتل يسلم نفسه لمركز شرطة المدينة في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

سلم متهم بجريمة قتل في صبراتة نفسه إلى مركز شرطة المدينة، وفق ما أعلنت مديرية الأمن عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد.

وأكدت المديرية «استلام الجاني في واقعة القتل التي وقعت أخيرًا بدائرة اختصاص المركز وراح ضحيتها أحد أبناء المدينة صباح اليوم».

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وأوضحت مديرية أمن صبراتة أن «الجاني قام بتسليم نفسه باعتبار الفعل الذي أقدم عليه والذي نتجت عنه الوفاة كان متجاوزًا القصد».

ونوهت المديرية إلى خطورة استعمال السلاح، داعية لعدم استعماله مهما كانت الظروف وذلك لتفادي وقوع المحظور.