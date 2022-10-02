تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية...

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الأحد.
وانخفض سعر صرف العملة الأميركية إلى 5.27 مقابل 5.29 دينار، بفارق قرشين اثنين، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وارتفع سعر صرف اليورو إلى 5.15 دينار مقابل 5.12 دينار، بفارق 3 قروش، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.12 دينار.
سعر الليرة التركية مقابل الدينار الليبي
وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار، وهبط سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 209 دينارات مقابل عند 210 دنانير.
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