تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الأحد.

وانخفض سعر صرف العملة الأميركية إلى 5.27 مقابل 5.29 دينار، بفارق قرشين اثنين، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وارتفع سعر صرف اليورو إلى 5.15 دينار مقابل 5.12 دينار، بفارق 3 قروش، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.12 دينار.