«المالية» توزع حوافظ مرتبات سبتمبر لجميع القطاعات الممولة من الخزانة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، بدء توزيع حوافظ مرتبات شهر سبتمبر لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة بوزارة المالية. جاء ذلك في بيان مقتضب للوزارة نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وفي منتصف سبتمبر الماضي، أعلنت المالية تحويل أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر سبتمبر للجهات الممولة من الخزانة العامة، إلى إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.

وحسب تقرير حديث صادر عن الوزارة، فقد بلغت نسبة بند الرواتب وما في حكمه نحو 46% من إجمالي الإنفاق العام خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، بواقع 32 مليارًا و698 مليونًا و241 ألف دينار.