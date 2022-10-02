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تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 22 و28 سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أكتوبر 2022, 12:14 مساء
تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 22 و28 سبتمبر
مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 22 إلى 28 سبتمبرالماضي.

وفتح «المركزي» اعتمادات مستندية لأكثر من 265 شركة، خلال تلك الفترة، من بينها شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

للاطلاع على تفاصيل الاعتمادات المستندية اضغط هنا

ونشر الاعتمادات يستند إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه، القاضية بموافقة الجهات الطالبة بفتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد «المركزي» عبر صفحته على «فيسبوك».

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