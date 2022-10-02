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«الرقابة الإدارية»: 154.7 ألف دولار قيمة سيارة رئيس لجنة إدارة «أكاكوس»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أكتوبر 2022, 10:05 صباحا
«الرقابة الإدارية»: 154.7 ألف دولار قيمة سيارة رئيس لجنة إدارة «أكاكوس»
مخالفات إدارية ومالية رصدها التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية بشأن شركة «أكاكوس». (الإنترنت)
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كشفت هيئة الرقابة الإدارية أن شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية اشترت سيارة لرئيس لجنه الإدارة بمبلغ 154 ألفًا و700 دولار، مشيرة إلى شراء «هواتف محمولة بأسعار مرتفعة وصلت إلى 177 ألفًا و775 دولارًا».

ونوه التقرير السنوي الصادر عن الهيئة للعام 2021، إلى تكليف «الشركة موظفين مهام مديرين عامين بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط رقم (07) لسنة 2007م, من حيث الشروط الواجب توفرها، فيما يكلف المهام القيادية الخاصة بمدة الخبرة السابقة لشغل الوظيفة».

ولم يصدر رد رسمي من «أكاكوس» حتى الآن بشأن ما ورد في تقرير هيئة الرقابة الإدارية.

موظفون منقطعون عن العمل في «أكاكوس»
كما سلطت الرقابة الإداريةالضوء على «عدم اتخاذ أكاكوس أي إجراء حيال المستخدمين المنقطعين عن العمل لسنوات مختلفة من 2013 إلى 2019، وكذلك دفع مرتبات أحد المستخدمين والموفدين لدورة
تدريبية بالخارج، والمنقطع عن العمل منذ 1 يناير 2018».

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ومن بين المخالفات الأخرى التي رصدتها الرقابة الإدارية «عدم تشغيل منظومة قياس شحنات النفط المصدرة بحظيرة ميناء الزاوية، التي بلغت تكلفتها 3 ملايين دولار أميركي، بسبب وجود مشاكل تقنية رغم دفع قيمتها بالكامل»، ونوهت إلى «استئجار مبنى إداري العام 2020 بمبلغ 120 ألف دينار شهريًا، وبقيمة مليون و440 ألف دينار سنويًا».

ومساء الأحد الماضي، نشرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرها السنوي للعام 2021، الذي تضمن تقييم الأداء الحكومي للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة المتمثلة في المجلس الرئاسي، ومجلس الوزراء لحكومتي الوفاق الوطني، والوحدة الوطنية، والجهات التابعة لهما والوزارات، وقطاع الخارجية (السفارات، والقنصليات، والشركات الاستثمارية)، والهيئات، والمؤسسات العامة، والشركات، والقطاع المصرفي، والمنافذ (البرية، البحرية، الجوية).

مقتطفات من التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية. (فيسبوك)
مقتطفات من التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية. (فيسبوك)
مقتطفات من التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية. (فيسبوك)
مقتطفات من التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية. (فيسبوك)
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