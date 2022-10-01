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الدبيبة يهنئ المتقاعدين: رفعنا معاشاتهم من 450 إلى 900 دينار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أكتوبر 2022, 11:20 مساء
الدبيبة يهنئ المتقاعدين: رفعنا معاشاتهم من 450 إلى 900 دينار
اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 22 سبتمبر 2022، (المكتب الإعلامي للحكومة)
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هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، المتقاعدين في يومهم الوطني، منبها إلى اهتمام حكومته بهم ورفعها الحد الأدنى لمعاشاتهم من 450 إلى 900 دينار.

وقال الدبيبة عبر حسابه على «تويتر»: «أهنئ المتقاعدين في يومهم الوطني، وقد أوليناهم اهتماما خاصا برفع الحد الأدنى لمعاشاتهم من 450 إلى 900 دينار، وأسسنا صندوق التأمين الصحي ليقدم 6 خدمات علاجية إلى 2 مليون من أسر المتقاعدين، لضمان حياة كريمة لمن قدموا سنوات أعمارهم في خدمة بلادهم».

«الشؤون الاجتماعية» تهنئ المتقاعدين
وفي وقت سابق اليوم، هنأت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المتقاعدين في اليوم الوطني للمتقاعدين في ليبيا، الذي يوافق اليوم السبت (الأول من أكتوبر). وأضافت الوزارة أن هذه المناسبة أقرتها الحكومة واحتفلت بها منذ العام الماضي، معتبرة أنها اهتمت بالمتقاعدين عبر مبادرة «عودة الحياة»، إذ جرى رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وتأسيس صندوق التأمين الصحي للمتقاعدين، الذي شرع في تقديم خدماته في كل المناطق، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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- حكومة الدبيبة: صرف مرتبات 3 أشهر لأصحاب المعاشات والمتقاعدين في سبتمبر
- افتتاح مكتب مستخرجات السجل المدني للمتقاعدين بسرت
- وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة تهنئ المتقاعدين في يومهم الوطني

ولفت البيان إلى اعتزام الوزارة تنفيذ عدد من البرامج لفئة المتقاعدين، دون كشف تفاصيل تلك البرامج.  ووجهت الوزارة التحية إلى المتقاعدين على «كل قطرة عرق بذلوها بتضحياتهم وتحملهم أقسى الظروف من أجل ارساء دعائم دولة ليبيا الابية منذ استقلالها في العام 1951 وإلى يومنا هذا. ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا، فهذه الفئة مازالت قادرة على البذل والعطاء».

وتابعت الوزارة: «لهذه المناسبة ولأول مرة يجري تحديث القرار رقم 5 لتطويره بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديت فيما يخص الرعاية الاجتماعية».

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